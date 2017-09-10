Toyota выпустит полноприводную Camry — журнал За рулем

Toyota выпустит полноприводную Camry

Camry уже оснащалась полным приводом в период с 1988 по 1991 годы, но тогда он у седанов не был столь востребованным.

Toyota Camry
Toyota Camry

Toyota > Camry

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Первый тест-драйв Toyota RAV4 нового поколения

Несмотря на растущую популярность кроссоверов, Toyota Camry по-прежнему популярна, и компания намерена оснащать ее системой полного привода, чтобы подстегнуть интерес покупателей.

Система полного привода для Camry будет позаимствована у кроссовера Toyota RAV4 нового поколения и сможет передавать до 50% крутящего момента на задние колеса. В ситуациях, когда полный привод не требуется, электромагнитная муфта отключит карданный вал от дифференциала, что снизит расход топлива.

Полным приводом будут оснащаться только седаны с 2,5-литровым 4-цилиндровым бензиновым двигателем, работающим в паре с 8-ступенчатой автоматической коробкой передач.

В Toyota заявляют, что система полного привода спроектирована так, чтобы подключаться только в случае необходимости, и не повлияет на объем багажника или простор на заднем диване седана. Конечно, дополнительное оборудование скажется на весе автомобиля — полноприводная Camry на 75 кг тяжелее переднеприводной.

Продажи полноприводной Toyota Camry начнутся в США весной 2020 года. Будет ли эта версия седана продаваться в России, пока неизвестно.

Toyota выпустит полноприводную Camry

Camry уже оснащалась полным приводом в период с 1988 по 1991 годы, но тогда он у седанов не был столь востребованным.

Toyota выпустит полноприводную Camry — фото 1008174Toyota выпустит полноприводную Camry — фото 1008173Toyota выпустит полноприводную Camry — фото 1008171Toyota выпустит полноприводную Camry — фото 1008172Toyota выпустит полноприводную Camry — фото 1008170Toyota выпустит полноприводную Camry — фото 1008175Toyota выпустит полноприводную Camry

Фото: Toyota

Toyota выпустит полноприводную Camry

Camry уже оснащалась полным приводом в период с 1988 по 1991 годы, но тогда он у седанов не был столь востребованным.

Toyota выпустит полноприводную Camry — фото 1008175Toyota выпустит полноприводную Camry — фото 1008174Toyota выпустит полноприводную Camry — фото 1008173Toyota выпустит полноприводную Camry — фото 1008171Toyota выпустит полноприводную Camry — фото 1008172Toyota выпустит полноприводную Camry — фото 1008170Toyota выпустит полноприводную Camry
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Отзывы о Toyota Camry (7)

Toyota 2012 / срок владения до 6 месяцев

Достоинства:

Простор на заднем сидении. Хорошая защищенность от шумов. Мягкая подвеска, не допускающая пробоев практически на любых дорожных неровностях. Добротные материалы отделки салона.

Недостатки:

Невыраженная боковая поддержка сидения водителя. Из-за излишне мягкой подвески возможна значительная боковая раскачка от встречных грузовых автомобилей.

Комментарий:

Автомобиль меня полностью устраивает и отвечает всем основным качествам, предъявляемым к бизнес-классу. И выглядит солидно, на дороге уважают.

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