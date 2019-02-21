Самые популярные японские автомобили на российском рынке

Всего в прошлом году в нашей стране реализовали 335,4 тыс. новых легковых автомобилей японских марок. Это на 17% больше, чем в 2017-м.

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Самым популярным «японцем» в России в 2018 году стал бизнес-седан Toyota Camry, продажи которого в прошлом году составили 33,7 тыс. единиц, рост составил 20%, отмечается в обзоре «Автостата». На втором месте рейтинга кроссовер Toyota RAV4 с показателем 31,2 тыс. реализованных экземпляров (-5%). На третьем — Mitsubishi Outlander, который разошелся тиражом в 24,5 тыс. машин, а рост продаж модели по сравнению с годом ранее составил 46% — это самая высокая динамика на рынке. За ним следуют две модели Nissan — кроссоверы Qashqai (23,2 тыс. шт.; +15%) и X-Trail (22,9 тыс. шт.; +11%).

В ведущую десятку также попали Mazda CX-5 (22,6 тыс. шт.; +21%), Datsun on-DO (18,2 тыс. шт.; —8%), Toyota Land Cruiser Prado (17,6 тыс. шт.; +28%), Nissan Almera (14,9 тыс. шт.; —5%) и Nissan Terrano (13,9 тыс. шт.; +1%).