В России посчитали автомобили

Материалы по темеКаких автомобилей в России больше всего? Исследование
По состоянию на 1 января 2019 года парк автомобильной техники Российской Федерации составил 51,8 млн единиц. Большая часть пришлась на легковые автомобили — это 43,5 млн штук, или 84%, сообщает аналитическое агентство «Автостат».
Доля легкой коммерческой техники составила 8%, или чуть более 4,1 млн машин. Грузовиков в стране зарегистрировано порядка 3,8 млн штук, их доля в автопарке — более 7%. Всего 1% парка техники занимают автобусы, в России их немногим более 0,4 млн единиц.
- Российский рынок легковых автомобилей с пробегом в январе вырос совсем незначительно — всего на 0,6%.
- В прошлом году новых легковых и легких коммерческих автомобилей в России купили на 12,8% больше, чем в 2017-м.
- В январе продажи новых машин неожиданно для многих выросли, так как из-за роста цен, связанного с повышением НДС, в начале года ожидалась стагнация или даже небольшое падение по сравнению с прошлым годом.
Фото: depositphotos.com
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