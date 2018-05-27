Делают его на заводе Hyundai под Санкт-Петербургом.

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Сегодня на заводе «Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус» под Санкт-Петербургом был выпущен 2-миллионный автомобиль, которым стал обновленный Hyundai Solaris синего цвета, который был тут же подарен генеральным директором предприятия Сон Кёнгсу детскому хоспису.

Таким образом, завод Hyundai приступил к выпуску обновленных Солярисов, которые, сходя с конвейера, поставляются официальным дилерам марки. Скоро автомобили появятся в шоу-румах для ознакомления клиентов с ними, а затем начнутся отгрузки машин покупателям.

Обновление коснулось внешности седана и его оснащения, в котором появилось немало новых удобных и современных систем. При этом модель по-прежнему оснащается хорошо зарекомендовавшими себя бензиновыми двигателями Kappa и Gamma объемом 1,4 и 1,6 литра мощностью 100 и 123 л.с. соответственно. Работают моторы в паре либо с 6-ступенчатой механикой, либо с 6-ступенчатым автоматом. Кроме того, автомобиль, как и раньше, будет представлен в четырех комплектациях — Active, Active Plus, Comfort и Elegance, но в первые недели продаж желающие смогут приобрести спецверсию седана — Special Edition.

В течение 2020 года под Санкт-Петербургом будет произведено 230 тыс. автомобилей Hyundai — седанов Solaris и кроссоверов Creta.

Подробнее об обновленном седане Hyundai Solaris можно узнать здесь.

Фото: «За рулем»