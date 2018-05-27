Двухмиллионным автомобилем оказался обновленный Hyundai Solaris, продажи которого начнутся в ближайшие дни.

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Сегодня на заводе «Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус» под Санкт-Петербургом был выпущен 2-миллионный автомобиль Hyundai, которым оказался обновленный Solaris. На церемонии присутствовали губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов и посол Южной Кореи в РФ Ли Сок Пэ.

Генеральный директор завода в Санкт-Петербурге Сон Кёнгсу отметил, что сход с конвейера 2-миллионного автомобиля — большое событие не только для предприятия, но и для всей компании. К этому завод шел девять лет, с 2011 года, когда из цеха выехал первый Hyundai.

Поставив все выпущенные автомобили в линию, получившаяся цепочка растянется от Парижа до Владивостока, а полет на самолете вдоль выпущенных машин займет тогда десять часов.

Из двух миллионов выпущенных предприятием машин 930 тысяч — это Hyundai Solaris, а 245 тысяч — кроссоверы Hyundai Creta. Само же предприятие занимает второе место в стране по объемам производства с уровнем локализации около 50%. В 2020 году завод планирует выпустить не менее 230 тыс. автомобилей, что говорит о том, что предприятие будет работать на полную, то есть в три смены пять дней в неделю.

Что касается 2-миллионного автомобиля, обновленного Соляриса синего цвета, то он во время церемонии был подарен местному детскому хоспису.

О самых интересных фишках обновленного Hyundai Solaris вы узнаете здесь.

Фото: «За рулем»