Полноприводная Toyota Camry — новые подробности — журнал За рулем

Полноприводная Toyota Camry — новые подробности

Компания не выпускала полноприводный седан с 1991 года, но из-за роста популярности полного привода решила возродить версию.

Toyota Camry
Toyota Camry

Toyota > Camry

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Первое фото нового кроссовера Toyota

Полный привод будет предлагаться в качестве опции. Это система Dynamic Torque Control AWD, которая устанавливается также на новый кроссовер Toyota RAV4 и отличается уникальным алгоритмом работы, хорошо показавшим себя как на трассе, так и на бездорожье.

Система может передавать до 50% крутящего момента на задние колеса, если передние пробуксовывают. В остальное время 100% мощности поступают на передние колеса ради экономии топлива.

Системой полного привода будут оснащаться седаны Camry с 2,5-литровым четырехцилиндровым двигателем, работающим в паре с 8-ступенчатой автоматической коробкой передач. Отличаться полноприводный седан будет раздвоенной системой выхлопа, что добавит мотору несущественные 3–4 л.с.

При этом расход бензина будет составлять 9,4 литра в городе, 6,9 литра на трассе и 8,1 литра в смешанном режиме движения.

Новая Toyota Camry AWD была разработана в США как модель, предназначенная только для рынка Северной Америки. Разработает ли компания аналогичную версию для России — неизвестно.

В ходе оснащения седана системой полного привода двигатель, трансмиссия, раздаточная коробка и задний дифференциал были взяты от RAV4. Задняя подвеска RAV4 также была адаптирована под седан и получила специальные настройки. Карданный же вал был позаимствован у кроссовера Highlander и модифицирован. Изменения были внесены и в конструкцию пола седана, также изменилась форма топливного бака — он перестал быть плоским и выполнен в форме седла. В результате полноприводный седан стал на 75 килограмм тяжелее своей переднеприводной версии.

Продажи полноприводных Camry начнутся в США в начале весны 2020 года.

Фото: Toyota

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Отзывы о Toyota Camry (7)

Toyota 2012 / срок владения до 6 месяцев

Достоинства:

Простор на заднем сидении. Хорошая защищенность от шумов. Мягкая подвеска, не допускающая пробоев практически на любых дорожных неровностях. Добротные материалы отделки салона.

Недостатки:

Невыраженная боковая поддержка сидения водителя. Из-за излишне мягкой подвески возможна значительная боковая раскачка от встречных грузовых автомобилей.

Комментарий:

Автомобиль меня полностью устраивает и отвечает всем основным качествам, предъявляемым к бизнес-классу. И выглядит солидно, на дороге уважают.

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