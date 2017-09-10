Сегодня, в 9:34 Полноприводная Toyota Camry — новые подробности Компания не выпускала полноприводный седан с 1991 года, но из-за роста популярности полного привода решила возродить версию.
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Полный привод будет предлагаться в качестве опции. Это система Dynamic Torque Control AWD, которая устанавливается также на новый кроссовер
Toyota RAV4 и отличается уникальным алгоритмом работы, хорошо показавшим себя как на трассе, так и на бездорожье.
Система может передавать до 50% крутящего момента на задние колеса, если передние пробуксовывают. В остальное время 100% мощности поступают на передние колеса ради экономии топлива.
Системой полного привода будут оснащаться седаны
Camry с 2,5-литровым четырехцилиндровым двигателем, работающим в паре с 8-ступенчатой автоматической коробкой передач. Отличаться полноприводный седан будет раздвоенной системой выхлопа, что добавит мотору несущественные 3–4 л.с.
При этом расход бензина будет составлять 9,4 литра в городе, 6,9 литра на трассе и 8,1 литра в смешанном режиме движения.
Новая Toyota Camry AWD была разработана в США как модель, предназначенная только для рынка Северной Америки. Разработает ли компания аналогичную версию для России — неизвестно.
В ходе оснащения седана системой полного привода двигатель, трансмиссия, раздаточная коробка и задний дифференциал были взяты от RAV4. Задняя подвеска RAV4 также была адаптирована под седан и получила специальные настройки. Карданный же вал был позаимствован у кроссовера Highlander и модифицирован. Изменения были внесены и в конструкцию пола седана, также изменилась форма топливного бака — он перестал быть плоским и выполнен в форме седла. В результате полноприводный седан стал на 75 килограмм тяжелее своей переднеприводной версии.
Продажи полноприводных
Camry начнутся в США в начале весны 2020 года. Фото: Toyota
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