Дети украли два Lamborghini Urus у дилера и разбили их друг о друга

Полицейские накрыли целую банду малолетних хулиганов без водительских прав, решившую прокатиться с ветерком.

По данным Вэйландского полицейского управления, охранная сигнализация в дилерском центре Lamborghini в Бостоне сработала в 3:05 утра, а на место происшествия был оперативно отправлен патрульный.

По пути к дилерскому центру офицер случайно встретил два кроссовера Lamborghini Urus и Chevrolet Cruze на перекрестке. Сопоставив то, где сработала сигнализация и какие автомобили попались ему на пути, полицейский включил сирену и попытался остановить машины.

Cruze остановился сразу, но оба Lamborghini скрылись на высокой скорости. Офицер сообщил об этом по рации, дав ориентировки на дорогие кроссоверы.

В остановленном седане оказались несовершеннолетние дети, у которых не было ни водительских прав, ни документов на автомобиль. В результате они были арестованы и доставлены в полицейский участок.

Другой полицейский, добравшись до дилерского центра, обнаружил, что его витрина была разбита, как в фильме «Угнать за 60 секунд». В шоу-руме оказалось два пустых места, на которых стояли угнанные и потом замеченные на перекрестке кроссоверы.

Примерно через пять часов полиция из соседнего города Малдена сообщила, что оба угнанных автомобиля врезались друг в друга, повредив также ехавший перед ними Kia Soul. Задержать удалось только одного несовершеннолетнего злоумышленника. Второму подозреваемому удалось сбежать.

В результате оба кроссовера получили значительные повреждения передних частей.

В США на дорогах очень часто происходят курьезы. Например, на днях был замечен забавный хипстер, несущий диван и считающий себя грузовиком.

Фото: Twitter