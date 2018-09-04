Мощная Гранта — появилась версия с новым двигателем — журнал За рулем

Мощная Гранта — появилась версия с новым двигателем

В продажу поступила Lada Granta, оснащаемая более мощным мотором, сделанным на базе штатного 106-сильного двигателя.

Lada Granta
Lada Granta

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Новая версия Lada Granta — пикап повышенной грузоподъемности

Новую версию Гранты с более мощным двигателем выпускает не сам АВТОВАЗ, а его дочернее предприятие «Супер-Авто», расположенное также в Тольятти. Оно же ведет и прием заказов на особый автомобиль.

Объем двигателя составляет 1,8 литра, а его мощность достигает 117 л.с. при 5800 об/мин и 164 Нм при 4200 об/мин. Мотор оснащается 5-ступенчатой механической коробкой передач. Как уже отмечалось, мотор сделан на базе 16-клапанного двигателя ВАЗ-21127, объем которого до модернизации был 1,6 литра, а мощность достигает 106 л.с. и 148 Нм.

При доработке мотора метод расточки цилиндров не применялся. Рабочий объем был увеличен за счет хода поршней, для чего был заменен коленчатый вал. Таким образом, увеличенные объем и мощность двигателя не отражаются на ресурсе двигателя, заверяют в компании, отмечая, что неизменным остается и расход топлива.

Заказ новой версии Лады Гранты ведется по предоплате, которая составляет 100 тысяч рублей. Стоимость автомобиля, независимо от комплектации и типа кузова, увеличивается на 35 тысяч рублей. Срок ожидания поставки составляет пять дней. Вероятно, скоро особая версия Гранты появится и в салонах официальных дилеров Лады.

Также «Супер-Авто» предлагает Гранты с 8-клапанными моторами, объем которых увеличен с 1,6 до 1,8 литров.

Фото: АВТОВАЗ

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Отзывы о LADA Granta (18)

LADA 2012 / срок владения более 5 лет

Достоинства:

Недорогой, надежный экономичный неприхотливый автомобиль

Недостатки:

Шумность, "парусность", качество отдельных комплектующих, демонстративное неуважение на дороге

Комментарий:

Покупал новую в конце 2012: норма 8кл трос кпп кондей за 320.Сейчас пробег 190т. Езжу примерно 35000 в год, не такси.Чек впервые загорелся на 60000, через полдня погас(датчик педали сцепления). Во второй раз на 100000(прогорел ВВ провод). Часто разбитые дороги и полная загрузка.Расход масла 500мл...

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