Аналитики составили топ самых дешевых машин 2020 года в мире, от большей цены к меньшей. В этом списке Китай «засветился» аж два раза!

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Мировая автомобильная промышленность планирует продать в этом году 74 миллиона машин, и хотя прогнозируется сокращение рынка из-за замедления мировой экономики (по данным statista.com), машины все равно покупать будут, а уж бюджетники везде расходятся как горячие пирожки.

Мировой авторынок проанализировал онлайн-агрегатор по покупке новых автомобилей Autospot.ru.

Машины в этом списке располагаются в порядке убывания цены.

10. Renault Logan (Франция) — от 9314$/596 тыс. рублей.

Комфортный и надежный автомобиль, развивающий скорость до 180 км/ч, в базовой комплектации Access оснащен мотором 1,6 л, мощностью 82 л.с. Передний привод, антиблокировочная система, разгон до «сотни» за 11,9 секунд — с этим бюджетником по соотношению цены-качества мало кто может потягаться на российском рынке.

9. Chevrolet/Ravon Nexia R3 (Узбекистан) — от 8595$/от 550 тысяч рублей.

Бюджетный седан узбекской марки с максимальной скоростью до 180 км/ч сейчас редко встретишь на дорогах. Качественная сборка, удобный салон, полуторалитровый двигатель и современный шестиступенчатый автомат от Chevrolet Cobalt. В городе расход топлива у этой модели укладывается в 10 л на 100 км.

7. Datsun оn-DO (Япония/Россия) — от 7907$/от 506 тысяч рублей

Этот японский седан построен на базе Lada Kalina. Незатейливый интерьер с монохромным дисплеем маршрутного компьютера, аудиосистема 2DIN с мультимедийным комплексом с сенсорным экраном диагональю 7 дюймов, а также панелью управления «климатом». Этот автомобиль полностью оправдывает свою цену.

8. Lada Granta (Россия) — от 455 900 тысяч рублей.

Lada Granta остается самым продаваемым в России автомобилем, и уже в январе 2020-ого ее продажи увеличились на 1,2% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.

6. FAW Besturn B30 (Китай) — от 6500$/от 415 тысяч рублей.

FAW Besturn B30 — это практичный городской седан. В его основе лежит платформа PQ32 от ведущего мирового автопроизводителя — немецкого концерна Volkswagen. Под капотом двигатель мощностью 109 л.с, также разработанный Volkswagen. Силовой агрегат дополнен пятиступенчатой коробкой переключения передач — механической или автоматической. А расход топлива этой модели от 6.4 до 6.7 л на 100 км.

5. Geely Vision X1 (Китай) — от 5700$/364 тысячи рублей.

Компактный переднеприводный хэтчбек Geely Vision X1 выпускается в Китае с 2017 года. Стильный интерьер с широким экраном мультимедийной системы, трёхцилиндровый и четырехцилиндровый моторы объемами 1 и 1,3 л, пятиступенчатая механическая коробка передач.

4. Suzuki Maruti Alto (Индия) — от 4132$/от 264 тысячи рублей.

Индийский автопроизводитель Maruti выпустил эту модель на базе Suzuki. В народе его называют индийским Volkswagen. Бюджетный переднеприводный автомобиль оборудован трехцилиндровым двигателем с объемом 0,8 л, мощностью 48 л.с. В автомобиле используется пятиступенчатая механика, а в самой дорогой комплектации есть кондиционер и подушка безопасности.

3. Renault KWID (Франция) — от 4095$/от 262 тысячи рублей.

Этот бюджетный хэтчбэк внешне напоминает кроссовер и изначально создавался для индийского рынка. Однако сейчас его можно приобрести в Европе, Азии и Южной Америке. Переднеприводный автомобиль с трёхцилиндровым мотором 0,8 л и 57 л.с. Он работает с пятиступенчатой механикой.

2. Bajaj Qute (Индия) — от 3867$/от 247 тысяч рублей.

В этот миниатюрный индийский гибрид автомобиля и мотоцикла могут поместиться четыре человека, но вот погонять по дорогам не получится: его максимальная скорость — 70 км/ч. В движение автомобиль приводит одноцилиндровый мотор 0,2 л в 20 л.с, а из плюсов можно выделить низкий расход топлива: до 3 литров на 100 км.

1. Tata GenX XE Nano (Индия) — от 3310$/от 212 тысяч рублей.

Это самый дешевый автомобиль в мире. Оригинальная Tata Nano вышла на рынок Индии в 2008 году с начальной ценой 100 тысяч рупий (около 2000$ по курсу того времени). Создатели предполагали, что многие жители Индии пересядут со своих мопедов на Tata Nano, но этого не произошло. Для бедных индийцев модель оказалась дорогой, а для более обеспеченных — не очень комфортной. Расход 5 литров на 100 км, предельная скорость 100 км/ч.

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Фото: фирмы-производители