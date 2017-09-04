Убираем лужи... трактором. Интересная у нас зима

В Саранске происходит нечто очень странное.

В паблике «Саранск/Доска Позора» ВКонтакте появилось видео, где трактор с ковшом гоняет воду с проезжей части на тротуар. Осталось за кадром, но в подписи к видео утверждается, что при этом люди стоят на остановке, а трактор едет и обливает их с ног до головы.

С какой целью производятся эти действия, неясно. Но не похоже, что тракторист просто решил пошалить, тем более что если бы это был снег, он, скорее всего, отбрасывал бы снег с тротуара на проезжую часть.

Пользователи стали бурно обсуждать эту тему, во всем виня головотяпство дорожников. Alexander Mikhalyov пишет: «И что тут смешного? А вы не видели, как снегоуборочная техника убирает пыль с сухого асфальта на дорогах Москвы? Так скребыхали по сухому асфальту, что щебенка разлеталась по сторонам». «Зато мы провели лучший в истории чемпионат мира по футболу», — отмечает другой пользователь Дмитрий Карпушин.

Впрочем, через некоторое время власти Саранска объяснили действия тракториста. Оказывается, таким образом он пытался добраться до ливневки, чтобы расчистить ее, передают РИА Новости слова чиновницы в горадминистрации. Днем все тает, а вечером подмерзает, песко-соляная смесь дополняет картину, в итоге ливневая канализация забивается наледью и вода не уходит. При этом пообещали пропесочить тракториста за самодеятельность. Ведь, вообще-то, в таких случаях используется специальная техника для откачки воды.

А в Орле два года назад дорожники умудрились убрать снег, которого не было.



Видео: ВКонтакте