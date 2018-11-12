Масло в камерах сгорания Subaru Forester привело к отзыву

Неисправность системы вентиляции картера приводит к попаданию масла в камеры сгорания и очень дымному выхлопу.

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В России объявлена отзывная кампания, в которой участвуют 616 кроссоверов Subaru Forester, купленных в период с 2018 по 2019 годы.

Обнаружено, что клапан системы вентиляции картера может самопроизвольно разобраться, из-за чего в камеры сгорания начинает поступать не только воздух, но и масло. В этом случае у автомобилей наблюдается не только увеличенный расход моторного масла, но и чрезмерного дымный выхлоп, а также появляется ощущение потери мощности.

Для устранения неисправности владельцам попавших под отзыв кроссоверов необходимо обратиться в сервис ближайшего удобного официального дилера Subaru, мастера которого произведут ремонт двигателя бесплатно — за счет завода-изготовителя. При этом предусмотрена замена клапана системы вентиляции картера на новый, модифицированный.

О том, что автомобиль участвует в сервисной кампании владельцев оповестят официальные представители ООО «СУБАРУ МОТОР» по телефону или почте. Узнать о необходимости ремонта своего кроссовера можно и самостоятельно, сверив его VIN—код со списком кодов отзываемых машин, опубликованным на сайте Росстандарта.

У Subaru действует программа особого обслуживания для негарантийных автомобилей.

Фото: Tim Foster / Unsplash