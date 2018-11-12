Масло в камерах сгорания Subaru Forester привело к отзыву — журнал За рулем

Масло в камерах сгорания Subaru Forester привело к отзыву

Неисправность системы вентиляции картера приводит к попаданию масла в камеры сгорания и очень дымному выхлопу.

Subaru Forester
Subaru Forester

Subaru > Forester

Материалы по теме
Subaru отзывает тысячи автомобилей из-за проблем с двигателями

В России объявлена отзывная кампания, в которой участвуют 616 кроссоверов Subaru Forester, купленных в период с 2018 по 2019 годы.

Обнаружено, что клапан системы вентиляции картера может самопроизвольно разобраться, из-за чего в камеры сгорания начинает поступать не только воздух, но и масло. В этом случае у автомобилей наблюдается не только увеличенный расход моторного масла, но и чрезмерного дымный выхлоп, а также появляется ощущение потери мощности.

Для устранения неисправности владельцам попавших под отзыв кроссоверов необходимо обратиться в сервис ближайшего удобного официального дилера Subaru, мастера которого произведут ремонт двигателя бесплатно — за счет завода-изготовителя. При этом предусмотрена замена клапана системы вентиляции картера на новый, модифицированный.

О том, что автомобиль участвует в сервисной кампании владельцев оповестят официальные представители ООО «СУБАРУ МОТОР» по телефону или почте. Узнать о необходимости ремонта своего кроссовера можно и самостоятельно, сверив его VIN—код со списком кодов отзываемых машин, опубликованным на сайте Росстандарта.

Фото: Tim Foster / Unsplash

Ошибка в тексте? Выделите её мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Отзывы о Subaru Forester (5)

Subaru 2016 / срок владения 1 — 3 года

Достоинства:

Отличный внедорожник именно с постоянным полным приводом,высокий и по салону и по просвету, вместительный, комфортный, динамичный, низкий расход топлива, управление впечатляет. Также радует система поворотных фар,очень приятно видеть заранее поворот в свете в темное время.

Недостатки:

1) Скорость реакции вариатора в нужный момент (после механики); 2) недостаточная шумоизоляция — можно было бы за эти деньги сделать посерьезней; 3) нет хорошей навигации, но в принципе это проблема всех производителей в целом, и решается разным способом.

Комментарий:

Кузов 4-й SJ 2016 рестайл. За 2 года небыло выявлено ни одной проблемы. С виду кроссовер а по управлению ощущения что на спортивной легковой, четко держит повороты и остро реагирует на руль при необходимости. Нет впечатления что едешь на тяжелой машине. Очень низкий расход бензина благодаря вари...

Написать отзыв

Читать комментарии

Самые новые
  • Самые новые
  • Самые лучшие
  • Самые старые
Загрузка...