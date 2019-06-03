Subaru проводит сервисные кампании для негарантийных автомобилей

Японский автопроизводитель объявил об особых условиях обслуживания машин в возрасте старше двух лет.

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Subaru намерена проконтролировать качество и исправность автомобилей, выпущенных до середины 2017 года. Для этого японский автопроизводитель объявил о старте сервисных кампаний. Это не отзыв и сервисные акции не связаны с какими-либо обнаруженными дефектами.

В рамках акции во всех дилерских центрах Subaru владельцам автомобилей бренда предлагаются специальные условия на диагностику и ремонт ряда узлов и агрегатов.

Кампания «Всё под контролем» предусматривает бесплатную диагностику подвески машин в возрасте от двух лет. При необходимости ремонта тормозной системы в компании гарантируют 25-процентные скидки на необходимые для этого детали и скидку в 30% на проводимые работы: замену тормозных колодок и дисков.

Другая кампания, получившая название «Надежная опора», распространяется на машины в возрасте от трех лет. Их владельцы могут сэкономить 25% при покупке ступиц и ступичных подшипников, а также получить 30%-ную скидку на работы. Как и акция «Всё под контролем», «Надежная опора» предусматривает бесплатную диагностику подвесок автомобилей Subaru.

В апреле компания Subaru представила более мощный и прочный Outback. Ждем его в России.

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Фото: Subaru