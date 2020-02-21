В продаже Peugeot Landtrek появится в конце текущего года.

С моделью Peugeot Landtrek французская компания хочет закрепиться в сегменте среднеразмерных пикапов, а среди конкурентов видит VW Amarok и Toyota Hilux.

Длина пикапа — 5,33 м для версии с двойной кабиной и 5,39 м для версии с одной кабиной, ширина — 1,92 м. Грузоподъeмность автомобиля — от 1 до 1,2 тонны, кроме того, он способен буксировать прицеп весом до 3 тонн. Согласно заявленным характеристикам, в грузовой отсек вмещается 2 «европоддона» в версиях с однорядной кабиной и три — в версиях с двухрядной.

Автомобиль может быть представлен как в утилитарном исполнении — с некрашеными бамперами и простой оптикой, так и в топовом, где бамперы одного цвета с кузовом, а фары — светодиодные. Пикап будет представлен как в заднеприводной, так и в полноприводной версиях, а его клиренс может достигать 235 мм (в зависимости от версии).

В линейке моторов — дизель объемом 1,9 л, мощностью 150 л.с., который агрегатируется 6-ступенчатой механической коробкой передач Getrag. Расход топлива автомобиля с этим мотором в смешанном режиме движения составляет 7,8 л на 100 км. Есть также бензиновый турбированный мотор объемом 2,4 л, мощностью 210 л.с. Для него доступны как 6-ступенчатая механика, так и 6-ступенчатый автомат Panch, в котором предусмотрены стандартный режим, Sport или Eco.

В салоне установлено двухспицевое рулевое колесо, перекликающееся с баранкой Peugeot 3008, и 10-дюймовый сенсорный экран HD, расположенный по центру верхней части приборной панели, похожий есть у Peugeot 508. Спинки задних сидений могут складываться в пропорциях 60/40, и в сложенном состоянии выдерживают нагрузку до 100 кг. Установлены два крепления Isofix.

Спереди есть выбор между двумя отдельными сиденьями с центральным подлокотником или 3-местным сиденьем Multiflex. В последнем варианте центральную спинку можно сложить, высвободив место для подлокотника или рабочего стола или для того, чтобы загрузить громоздкие предметы весом до 75 кг, сложив центральную и пассажирскую спинку (в двухрядном исполнении). Пассажирский салон просторный и вместительный, рассчитан на 6 человек (в зависимости от версии).

Безопасность автомобиля обеспечивают 6 подушек, а также есть система помощи при спуске, система помощи при пробуксовке, функция стабилизации прицепа, система предупреждения о выходе из полосы движения и многие другие.

Автомобиль может быть оборудован от 1 до 4 видеокамерами для облегчения маневрирования как в городе, так и на дороге. Внедорожная камера (в пассажирском зеркале заднего вида) и камера кругового обзора помогают водителю при преодолении препятствий или маневрировании на узких трассах. Кроме того, они могут быть включены в режим оповещения при обнаружении препятствий.

В производство пикап пойдет в конце этого года, на первых порах автомобили будут поставлять в Латинскую Америку и Африку.

На выставке туризма и отдыха Peugeot также представил концепт мобильного дома на базе полноприводника Boxer.



Выходит новый пикап — теперь от Peugeot В продаже Peugeot Landtrek появится в конце текущего года. Выходит новый пикап — теперь от Peugeot

Фото: Peugeot