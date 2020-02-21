Почему вазовские моторы постоянно трясет — экспертный разбор Чем строже допуски, тем дороже в итоге конечный продукт. Готовы ли покупатели вазовских машин платить больше? Едва ли. Но это не главная причина проблемы. Видеорегистраторы дешевле 1600 руб.: большой тест Эксперты «За рулем» протестировали девять гаджетов и признали годными, увы, только два. Остальные плохо и снимают, и сохраняют отснятое. Мы знаем, что вам нужно: 6 прикольных функций в автомобиле Бюджетные машины берут ценой. Небюджетные борются за клиента иначе. Они ведь настолько все хороши, что выбирают их по дизайну, настроению или необычным «фишкам». Эти придумки создают первое впечатление: удалось удивить потенциального покупателя, и он не забудет машину.