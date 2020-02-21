«Вези меня, мой Лионель!» — названы распространенные и необычные имена таксистов — журнал За рулем

«Вези меня, мой Лионель!» — названы распространенные и необычные имена таксистов

Накануне 23 февраля один из сервисов такси проанализировал мужские имена водителей из разных регионов страны.

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Возглавили топ самых популярных имен таксистов по всей России, как и два года назад, Александры (почти 6%) и Сергеи (5%). «Замкнули» ведущую тройку Дмитрии (3,1%), вытеснив с этой позиции Алексеев, отмечают аналитики сервиса заказа такси «Ситимобил».

Также выяснилось, что в некоторых городах Александрами зовут каждого десятого водителя — например, в Энгельсе, Тольятти, Ульяновске, Омске и Ростове-на-Дону, а в Москве, Уфе и Казани таких водителей всего около 3,5%.

В Краснодаре самое распространенное имя таксистов — Сергей. Александр здесь только на второй строчке. В Уфе и Казани, потеснив Дмитрия, на третье место вышло имя Руслан. В столице же водителей с таким именем менее 1%.

Довольно редкие для Москвы имена — Айрат, Марат и Рамиль попали в десятку самых распространенных среди водителей Казани, Артур и Тимур — в Уфе, а Юрий — в Тольятти.

Ну и самое интересное в исследовании — необычные имена таксистов, бороздящих наши просторы. Такими уникальными стали: Рза, Адий, Мраз и Лионель. Между прочим, имя Лионель считается греческим и означает «подобный льву». Наиболее распространено он во Франции, Испании и Аргентине.

  • Порой попадаются очень внимательные таксисты. Так, благодаря бдительности Раджбира Сингха пожилая леди не лишилась своих накопленных за долгие годы денег.

Фото: ИТАР-ТАСС/Антон Белицкий

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