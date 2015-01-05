Новый Hyundai Solaris: а теперь и новые цены!

Российским покупателям обновленный автомобиль предложат в четырех комплектациях — Active, Active Plus, Comfort и Elegance. Солярис подорожал: цены начинаются от 765 000 рублей.

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Линейка двигателей обновленного Hyundai Solaris состоит из моторов Kappa и Gamma объемом 1,4 л и 1,6 л и мощностью 100 и 123 л. с. соответственно. Оба мотора комплектуются 6-ступенчатой механической или автоматической коробкой передач.

Для базовой комплектации Active максимальная рекомендованная розничная цена составит 765 000 рублей, это на 9 тыс. рублей больше, чем просили до обновления. Этот вариант можно приобрести исключительно с двигателем 1,4 л (100 л.с.) в паре с механической коробкой передач.

В стандартное оснащение этой версии входят: 15-дюймовые стальные диски, четыре динамика и аудиоподготовка, фронтальные подушки безопасности водителя и переднего пассажира, система управления стабилизацией, включая ABS, электронную систему динамической стабилизации автомобиля, антипробуксовочную систему и систему распределения тормозных усилий, система помощи при старте на подъеме, система мониторинга давления в шинах, регулировка сиденья водителя по высоте, рулевой колонки и передних ремней безопасности, пояcничная поддержка водителя (с электрорегулировкой) передние электростеклоподъемники с подсветкой кнопок и другое оборудование.

В комплектации Active Plus добавлен кондиционер, зеркала с электроприводом и обогревом, подогрев передних сидений, аудиосистема и управление аудиосистемой на руле, пульт управления центральным замком в ключе. С мотором 1,4 эта комплектация обойдется в 840 000 рублей, что на 11 000 больше, чем раньше. Максимальная цена данной комплектации составляет 905 000 рублей (+11 000 руб.).

В версии Comfort за автомобиль попросят от 885 000 рублей до 950 000 рублей в зависимости от мотора и коробки передач.

Версия Elegance доступна только с мотором 1,6 л (123 л.с.): с механикой за нее попросят 1 015 000 рублей, с автоматом — 1 055 000 рублей — это на 34 000 больше, чем стоил раньше дорестайлинговый автомобиль. Эта версия дополнена климат-контролем, обогревом ветрового стекла, передними и задними датчиками парковки, подогревом форсунок стеклоомывателя, светодиодными фарами и дневными ходовыми огнями.

В целом же подорожание составило от 9000 до 34 000 рублей.

Презентация обновленного Hyundai Solaris состоялась 18 февраля 2020 года. Подробнее об этом читайте в материале нашего автора.