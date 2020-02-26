Lada Largus получил 7 новых модификаций

Новые версии универсала рассчитаны для самого разного применения и оснащены всем необходимым.

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В Тольятти были представлены особые версии универсала Lada Largus, созданные, в том числе, на базе варианта KUB, выпускаемого мелкими сериями. Он отличается не только увеличенным задним свесом, но и более высокой крышей, что существенно увеличивает внутреннее пространство автомобиля, позволяя приспосабливать его для самых разных нужд.

В результате на базе Lada Largus KUB был создан автомобиль скорой помощи с внешней розеткой, лежачим местом для больного и тремя креслами для медиков и сопровождающих, дополнительная климатическая система и места для размещения медицинского оборудования с подведенными розетками и боксы для хранения препаратов. Стоимость такого автомобиля без медоборудования составляет 1 310 900 рублей.

Автомобиль медицинской службы создан на базе обычного Ларгуса и оснащен местом для носилок, а также двумя дополнительными креслами. Цена этой версии — 959 900 рублей.

Модификация с рефрижератором отличается наличием термокамеры в задней части салона и системы кондиционирования. Купить ее можно по цене 1 285 900 рублей

На базе KUB также были созданы версии для детских социальных служб и для перевозки инвалидов, а обычная версия Ларгуса получила модификации для ветеринарных и кинологических служб. Все машины оснащены необходимым для своего назначения оборудованием.

АВТОВАЗ готовит обновление Ларгуса — опытные экземпляры уже собраны.

Фото: Lada KUB