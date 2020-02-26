ГИБДД будет отслеживать резкие торможения машин

Информацию нового типа начнут собирать с автомобилей и передавать ее в МВД для мониторинга уровня безопасности дорог уже к 2022 году.

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Выявлять опасные участки дорог в скором времени начнут с помощью мониторинга поведения водителей. В частности, внимание будут уделять интенсивности торможения. Резкое торможение зафиксируют внутренние системы автомобилей и передадут на специальную цифровую платформу. При этом будут отображаться координаты, где водитель применил экстренное торможение, после чего данные поступят в МВД и, в частности, в ГИБДД.

О нововведении рассказал пресс-секретарь НП «Глонасс», представитель рабочей группы НТИ «Автонет» Ярослав Федосеев.

«Данные будут обезличены. Платформа не будет знать имя собственника ТС. Задача — выявить потенциально опасные участки дорог, основываясь не только на горьком опыте смертельных ДТП», — приводит РИА «Новости» слова Федосеева.

Собирать данные о резких торможениях можно уже сегодня — во многих автомобилях есть все необходимое для этого. Информация будет поступать на платформу «Автодата» из уже существующих транспортных платформ автопроизводителей. Участвовать в проекте собираются и некоторые российские автокомпании. Полный список партнеров опубликуют позже.

На основе собранной с помощью «Автодаты» информации ГИБДД сможет реорганизовывать движение на тех или иных участках дороги. Например, ограничивать скорость, устанавливать необходимые дорожные знаки, менять разметку или инициировать ремонт дорожного полотна. Такой подход должен значительно снизить количество ДТП: в среднем на 20–30% за год.

В России также разрабатывается система, которая позволит автомобилям «общаться» друг с другом.

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