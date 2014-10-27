Camry по-французски: нам такой седан нужен?

Обновленный Renault Talisman появится в продаже в Европе в июне 2020 года.

Автомобилю освежили внешний вид — обновлена решетка радиатора и бампер. New Talisman получил полностью светодиодное освещение,а на крыше сзади установлена антенна в форме акульего плавника, она придает автомобилю более спортивный вид.

Новый Talisman оснащен новейшими бензиновыми и дизельными двигателями Renault, которые чище и эффективнее, чем у предыдущих моделей. Оба бензиновых двигателя оснащены сажевым фильтром, а дизельный мотор получил технологию контроля загрязнения и систему AdBlue, снижающую выбросы NO x .

Бензиновых моторов предложат два, оба турбированные — 1,3-литровый, мощностью 160 л.с. и 1.8-литровый, 225 л.с. Работают они в паре с роботизированной коробкой передач с двойным сцеплением EDC. Также новый Talisman будут комплектовать 1.7-литровым дизельным двигателем мощностью 120 л.с. или 150 л.с. (в зависимости от страны) и шестиступенчатой механической коробкой передач. В смешанном цикле автомобиль, оснащенный таким мотором расходует всего 4,9 л на 100 км (128 г/км CO 2 ) — это идеальный автомобиль для корпоративных автопарков. Также в линейке есть дизельный мотор 2.0, мощностью 160 л.с. или 200 л.с., который агрегатируется шестиступенчатым роботом с двойным сцеплением EDC.

В кабине New Talisman появилась новая хромированная отделка, подчеркивающая форму центральной консоли, которая поставляется с декоративной подсветкой. Приборная панель и дверные панели отделаны натуральным деревом, что вносит нотку элегантности в оформление салона. Для индивидуализации интерьера водитель и пассажиры теперь могут выбрать один из 8 предустановленных режимов освещения.

Приборная панель оснащается 10,2-дюймовым экраном, который входит в стандартную комплектацию начиная с версии Intens.

У автомобиля бескаркасное электрохромное зеркало заднего вида, есть беспроводное зарядное устройство, а на вентиляционных отверстиях установлен цифровой дисплей для регулировки температуры. Когда водитель приближается к транспортному средству, последовательно включается все освещение: фары, подсветка дверных ручек, а затем освещение салона.

После New Espace New Talisman является второй моделью Renault, оснащенной интеллектуальной адаптивной системой освещения, которая работает лучше, чем традиционные светодиодные системы. Она дает на 50% больше света и расширенный диапазон видимости — 220 м против 175 м ранее. Луч постоянно регулируется с учетом дорожных условий и наличия на дороге других автомобилей, водителю даже не нужно за этим следить, все происходит автоматически.

Системы безопасности дополнены функциями полуавтономного вождения, например, функцией регулировки скорости, которая удерживает автомобиль на безопасном расстоянии от других предметов и автомобилей. Система может автоматически притормаживать и запускать автомобиль в течение трех секунд без необходимости что-либо делать водителю. Активная система экстренного торможения (AEBS) теперь видит пешеходов и велосипедистов.

Помимо этих недавних дополнений, автомобиль по-прежнему оснащается системами предупреждения о выезде из полосы движения, помощником удержания авто в полосе, контроля усталости водителя и предупреждения о слепых зонах.

Гамму цветов нового Talisman пополнили Балтийский Серый, Винтажный Красный и Горный Серый.

Вероятность появления Талисмана в России невысока, в пресс-службе компании корреспонденту «За рулем» ответили, что сейчас они ориентированы на линейку моделей, выпускаемых в нашей стране.

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