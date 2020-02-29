Ferrari 308 Dino GT4 Safari существует в единственном экземпляре и будет продан с аукциона в ноябре этого года.

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Тема сафари себя не изживает и обыгрывается даже на весьма редких автомобилях. Например, на Ferrari. Показанный на фотографиях Ferrari 308 Dino GT4 Safari уникален, он будет выставлен на продажу в конце года на аукционе в Саудовской Аравии.

Что же представляет из себя Ferrari 308 Dino GT4 1975 года? Автомобиль оснащен 3-литровым двигателем V8 мощностью 240 лошадиных сил. Прежде чем объявлять о продаже машины через аукцион, продавец провел полное предпродажное обслуживание и не поленился сделать настройку двигателя, на что было потрачено более 26 000 долларов (около 1,7 млн рублей). То есть автомобиль находится в идеальном состоянии.

Что делает этот Dino уникальным, так это его подвеска. Техасская компания DriverSource превратила этот Ferrari в полноценную машину для сафари, установив регулируемую по высоте подвеску и настроив рулевое управление с учетом внесенных изменений.

Ferrari также оснащен усиленными стекловолокном брызговиками, внедорожными фарами Hella, изготовленным на заказ передним бампером со встроенными буксировочными проушинами и антенной, которая подключена к радио CB, установленному на центральной консоли машины. Также автомобиль оснащен 15-дюймовыми колесами Corsa с гравийными шинами.

Ferrari 308 Dino GT4 1975 года указан как лот №9 на Worldwide Auctioneers, но покупателям придется набраться терпения — торги намечены на 23 ноября 2020 года.

Жертва тюнинга: уникальный внедорожник Ferrari Ferrari 308 Dino GT4 Safari существует в единственном экземпляре и будет продан с аукциона в ноябре этого года. Жертва тюнинга: уникальный внедорожник Ferrari

Желающие могут купить еще один внедорожник Феррари, который не очень то и похож на спорткар, да и к Ferrari имеет опосредованное отношение.

Фото: Worldwide Auctioneers