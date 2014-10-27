У Яндекс.Авто будет конкурент. И это... Сбербанк!

Известно, что для создания собственной мультимедийной платформы привлекли бывшую команду «Яндекс.Авто».

О том, что Сбербанк создает платформу для мультимедийных систем автомобилей, рассказал «Коммерсанту» источник. Для работы над ресурсом привлекли бывшую команду «Яндекс.Авто» во главе с экс-директором по развитию бизнеса Андреем Василевским. Хотя другой источник утверждает, что практически вся команда «Яндекс.Авто» перешла вместе с ним в новый проект Сбера.

Сбербанк готов инвестировать в новое направление бизнеса — мультимедийную платформу для автомобилей, которая должна стать частью экосистемы банка. В нее также могут войти компании, занимающиеся картографическими сервисами и музыкальными приложениями. Потенциальным партнером Сбербанка на рынке видят стриминговый сервис Spotify (позволяет легально прослушивать более 50 млн музыкальных треков и аудиокниг, не скачивая их на устройство), который готовится к запуску в России. Создать экосистему вокруг своих клиентов в Сбере планируют давно. В платформе Сбербанка предполагается и голосовой помощник типа Алисы.

Впрочем, не все на рынке верят, что Сбербанк собирается зайти в нишу мультимедийных систем для автомобилей, ведь в этом случае предложенный продукт должен быть уникальным и лучше того, что сейчас предлагает Яндекс. Но если такая задумка все же есть, то проект потребует колоссальных денежных вливаний. Продвигать платформу Сбербанк теоретически может через автопроизводителей, с которыми сотрудничает по кредитным программам.

Мультимедийная система «Яндекс.Авто» включает Навигатор, «Яндекс.Музыку», браузер и возможность оплаты топлива из автомобиля с помощью сервиса «Заправки». Всеми функциями можно управлять с помощью Алисы — голосового помощника. Платформу запустили в сентябре 2017 года, ее партнерами уже стали Toyota, АВТОВАЗ, Renault, Nissan и с недавних пор Mitsubishi.

В навигаторе Яндекса с февраля появилась новая удобная функция — помощник Алиса не только находит ближайшую АЗС, но и «заправляет» автомобиль, оплачивая залитое топливо в Яндекс.Заправках.

Фото: Антон Белицкий/ТАСС