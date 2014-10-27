Росстандарт информирует об отзыве 32 автомобилей.

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Отзыву подлежат 32 автомобиля Subaru XV, реализованных с 2019 года по настоящее время, с VIN-кодами согласно приложению в разделе «Документы». Причина отзыва в том, что пружинная защелка, используемая в ремне безопасности в сборе, может быть установлена под неправильным углом. В этом случае происходит изгиб защелки, и это мешает вращению маховика. В свою очередь, это ухудшает чувствительность датчика ленты ремня, и функции его блокировки может не сработать.

Владельцев автомобилей, подпадающих под отзыв, проинформируют о начале сервисной кампании, но они могут и сами сверить VIN-код своего автомобиля с перечнем на сайте Росстандарта и записаться на ремонтные работы в ближайшем дилерском центре.

На автомобилях проверят и при необходимости заменят детали ремней безопасности задних сидений.

Все работы будут осуществляться бесплатно для владельцев.

Недавно к отзыву привело масло в камерах сгорания Subaru Forester.

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