Отзывают Subaru XV — виновата защелка — журнал За рулем

Отзывают Subaru XV — виновата защелка

Росстандарт информирует об отзыве 32 автомобилей.

Subaru XV
Subaru XV

Subaru > XV

Материалы по теме
Отзывная компания Отзывная кампания: кому это выгодно?

Отзыву подлежат 32 автомобиля Subaru XV, реализованных с 2019 года по настоящее время, с VIN-кодами согласно приложению в разделе «Документы». Причина отзыва в том, что пружинная защелка, используемая в ремне безопасности в сборе, может быть установлена под неправильным углом. В этом случае происходит изгиб защелки, и это мешает вращению маховика. В свою очередь, это ухудшает чувствительность датчика ленты ремня, и функции его блокировки может не сработать.

Владельцев автомобилей, подпадающих под отзыв, проинформируют о начале сервисной кампании, но они могут и сами сверить VIN-код своего автомобиля с перечнем на сайте Росстандарта и записаться на ремонтные работы в ближайшем дилерском центре.

На автомобилях проверят и при необходимости заменят детали ремней безопасности задних сидений.

Все работы будут осуществляться бесплатно для владельцев.

Фото: Depositphotos

Ошибка в тексте? Выделите её мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Отзывы о Subaru XV

К сожалению, на данный момент отзывов нет. Будь первым!

Написать отзыв

Читать комментарии

Самые новые
  • Самые новые
  • Самые лучшие
  • Самые старые
Загрузка...