Введение коэффициента стоимости автомобиля при наложении штрафов сделает систему эффективнее, уверены некоторые депутаты.

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В Госдуме сделано новое заявление по поводу штрафов, выписываемых водителям за нарушения правил дорожного движения, а точнее, их размера. Депутаты, и, в частности, заместитель председателя комитета Госдумы по транспорту Александр Старовойтов, предлагают ввести коэффициент стоимости автомобиля при расчете суммы штрафов. Таким образом, более обеспеченным гражданам будут выписываться штрафы большего размера, которые станут для них ощутимыми и заставят не нарушать ПДД. С другой стороны, водители стареньких Жигулей не пострадают от ужесточения наказания — для них прописанные сегодня в КоАП суммы и без того весьма ощутимы.

«Я считаю, что пока мы не пойдем по пути выработки некоего коэффициента по стоимости автомобиля, мы никогда не научимся делать эту дисциплинарную ответственность и ставить водителей на место. Не найдем мы ни одного алгоритма, потому что всё должно привязываться к доходу человека. Поэтому я считаю, что за одно и то же правонарушение водитель Ferrari и водитель „Жигулей“ должен быть наказан по-разному», — приводит РИА «Новости» слова Старовойтова.

Депутат подчеркнул, что разницу доходов нельзя устанавливать по региональному признаку, так как небогатые люди есть и в Москве или Санкт-Петербурге, а люди с достатком живут не только в центральных районах. Поэтому коэфициент стоимости автомобиля является самым объективным.

«Законы действуют на территории всей страны — что для москвичей, что для жителей Белгородской области, что для жителей Дальнего Востока. Если мы хотим действительно воспитать людей, то мы должны понимать, что у одних водителей доход один, у других — доход другой», — объяснил депутат.

Кроме того, предлагается разделить водителей на плохих и хороших, что также отразится на сумме штрафов.

Фото: Andrey Kremkov / Unsplash