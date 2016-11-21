Renault снизила цены на двигатели и механические коробки

Снижение цен на треть может сделать замену агрегата дешевле ремонта.

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Сегодня компания Renault объявила о снижении стоимости в России на некоторые двигатели и механические коробки передач. Скидки действуют уже с 23 февраля. Покупка агрегатов со скидкой и их замена производятся в сервисах официальных дилеров марки. Компания обещает до 77% от прежней стоимости моторов — 33-процентную скидку.

Всего скидка предоставляется на более чем 60 наименований из каталога Renault. Например, на бензиновые двигатели объемом 1,4 и 1,6 литров (8 клапанов), 1,6-литровые и 2-литровые моторы (16 клапанов), дизельные двигатели, а также на 5- и 6-ступенчатые механические коробки передач. В списке представлены и другие компоненты.

Renault Россия напоминает, что в прошлом году были пересмотрены цены на многие запчасти и расходники, что должно было привлечь автомобилистов в официальную дилерскую сеть бренда. В частности, подешевели кузовные детали для Renault Duster первого поколения, передний бампер, подрамники подвески, подрулевые переключатели, ручки открывания, стекла дверей, а также детали подвески и трансмиссии, пружины, карданные и приводные валы на весь модельный ряд Renault и многие другие запчасти — всего более 250 наименований.

Renault готовит к продажам новое поколение бюджетных Logan и Sandero.

Фото: Renault