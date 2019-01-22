Самые аварийно-опасные имена. Проверьте свое имя! — журнал За рулем

Самые аварийно-опасные имена. Проверьте свое имя!

Специалисты проанализировали зависимость количества аварий от имени автовладельца и выявили любопытные связи. В данном исследовании речь идет исключительно о мужчинах.

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Согласно общероссийской статистике аварий, в которые попадали автомобили с полисами каско, в 2019 году реже всего в них участвовали мужчины по имени Никита. У них самая низкая аварийность — частота убытков составляет 20%, выяснили аналитики СК «Согласие».

На втором месте Станиславы (21%), потом Леониды (22%) и Эдуарды (23%). В десятке аккуратных водителей также Петр и Виталий (по 25%), Василий и Вячеслав (по 26%), Владислав (27%) и Сергей (28%).

А теперь о другой стороне «медали». Самых аварийных водителей-мужчин зовут Артур и Кирилл — частота убытков у них достигает 46%.

Чуть осторожнее Михаил и Роман (по 35%). У Геннадия этот показатель составляет 34%. Борис, Олег, Денис, Дмитрий и Антон водят одинаково опасно — частота убытков у них 33%.

Самым аварийным городом, по статистке «Согласия» является Хабаровск — здесь частота убытков составляет 52%. Догоняет его Москва — 46%. В десятке самых аварийных также Курск (44%), Оренбург — 43%, Чебоксары — 41%, Саранск — 40%, Казань, Южно-Сахалинск и Сургут — по 39% и Уфа — 38%.

Так что Артуры и Кириллы, проживающие в Хабаровске, могут быть потенциально опасными на дороге. Хотя статистика все же вещь, как известно, довольно лукавая. Особенно если она только по одной страховой компании.

Фото: Unsplash

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