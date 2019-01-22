Самые аварийно-опасные имена. Проверьте свое имя!

Специалисты проанализировали зависимость количества аварий от имени автовладельца и выявили любопытные связи. В данном исследовании речь идет исключительно о мужчинах.

Согласно общероссийской статистике аварий, в которые попадали автомобили с полисами каско, в 2019 году реже всего в них участвовали мужчины по имени Никита. У них самая низкая аварийность — частота убытков составляет 20%, выяснили аналитики СК «Согласие».

На втором месте Станиславы (21%), потом Леониды (22%) и Эдуарды (23%). В десятке аккуратных водителей также Петр и Виталий (по 25%), Василий и Вячеслав (по 26%), Владислав (27%) и Сергей (28%).

А теперь о другой стороне «медали». Самых аварийных водителей-мужчин зовут Артур и Кирилл — частота убытков у них достигает 46%.

Чуть осторожнее Михаил и Роман (по 35%). У Геннадия этот показатель составляет 34%. Борис, Олег, Денис, Дмитрий и Антон водят одинаково опасно — частота убытков у них 33%.

Самым аварийным городом, по статистке «Согласия» является Хабаровск — здесь частота убытков составляет 52%. Догоняет его Москва — 46%. В десятке самых аварийных также Курск (44%), Оренбург — 43%, Чебоксары — 41%, Саранск — 40%, Казань, Южно-Сахалинск и Сургут — по 39% и Уфа — 38%.

Так что Артуры и Кириллы, проживающие в Хабаровске, могут быть потенциально опасными на дороге. Хотя статистика все же вещь, как известно, довольно лукавая. Особенно если она только по одной страховой компании.

Может ли имя повлиять на выбор автомобиля? Возможно! Стало известно, какие машины выбирали люди с разными именами.

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