Саши любят Киа, Оли любят Мазды: проверьте, на той ли машине вы ездите

Может ли имя повлиять на выбор автомобиля? Возможно! Стало известно, какие машины выбирали люди с разными именами.

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Согласно данным агрегатора подбора автомобилей Аutospot.ru, в 2019 году наибольшей популярностью у мужчин и женщин пользовались автомобили марок Kia и Hyundai, причем речь идет как о новых, так и о подержанных машинах. Чаще всего их покупали мужчины с именами Александр, Сергей и Алексей и женщины с именами Елена, Анна и Татьяна.

На третьем месте по популярности у мужчин и женщин с этими же именами были автомобили BMW и Skoda. На других марках водители останавливали свой выбор реже.

При этом самыми активными покупателями среди мужчин в 2019 году стали Александры (8% среди всех покупок марок автомобилей) и Сергеи (7%), а среди женщин — Елены (0,7% от всех покупок автомобилей). Хотя объясняется это скорее всего тем, что родители нынешнего взрослого поколения чаще всего называли своих детей так — по данным ЗАГС, в 2019 году Александр до сих пор самое распространенное имя.

А теперь разберем подробнее, кто покупал другие популярные марки в 2019 году. В целом, женщины реже оформляют покупки, но тем не менее почти в каждой категории лидируют Елены.

20% автомобилей Lada покупали Александры и Дмитрии, а 1,4% — Татьяны и Натальи. Сергеи и Андреи приобрели 17% Renault, которые продавались через агрегатор, а женщины с именами Елена и Наталья совершали в 2019-м 2% покупок автомобилей этой французской марки. 18% Мерседесов купили Сергеи и Дмитрии, а 4% — Елены. 43% Porsche приобрели Александры и Борисы, а 14% — Юлии. Любопытно, что среди женщин Porsche пользуется особой популярностью.

Далее по списку:

18% Audi пришлось на Александра, Дмитрия и 2% — на Елену

20% автомобилей Ford приобрели Андрей и Сергей и 5% — Елена и Инна

19% машин Mazda купили Сергей и Дмитрий, а 3% — Ольга

17% Nissan пришлось на Александра и Алексея и 3% — на Елену

35% Land Rover купили Владимир и Руслан, а 10% — Елена

24% покупок Volvo пришлось на Дмитрия и Сергея, 7% — на Ольгу

7% — на Ольгу 22% автомобилей Jeep приобрели Алексей и Сергей, и 3% — Анна

19% машин Toyota пришлось на Александра и Сергея, и 1% — на Анну

Кстати, самыми необычными именами людей, совершавших покупки через агрегатор, стали Ратибор (чаще покупали Лады), Адриан (Toyota), Юнона (Hyundai), Оскар (Kia), Вита (Hyundai) и Дария (Mitsubishi и Skoda).

Еще нам известны имена самых аккуратных водительниц. Но это предмет совсем другого исследования.



Фото: depositphotos.com