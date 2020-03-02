Lada Vesta, XRAY и Largus отзовут из-за проблем с тормозами
Под отзыв могут попасть порядка 10,7 тыс. автомобилей.
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Автомобили Lada Vesta, Lada XRAY и Lada Largus с датой отгрузки с 06.09.2019 по 04.02.2020 года будут отозваны на российском рынке для выполнения работ по замене клапана обратного вакуумного усилителя. С предписанием дилерским центрам о проведении сервисной кампании ознакомилась Лада.Онлайн. На сайте Росстандарта документ пока не опубликовали.
Отзывают 10 655 автомобилей, АВТОВАЗ проинформирует их владельцев о необходимости заехать в дилерский центр для проведения бесплатных сервисных работ. На подлежащих отзыву автомобилях заменят обратный клапан ВУТ по специальной методике, разработанной инженерами компании.
Фото: Depositphotos
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