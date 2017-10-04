Lada Granta: из-за тормозов под отзыв попали почти 4 тысячи машин — журнал За рулем

Lada Granta: из-за тормозов под отзыв попали почти 4 тысячи машин

Росстандарт информирует об отзыве 3994 автомобилей Lada из-за возможной неисправности в тормозной системе.

Lada Granta
Lada Granta

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Росстандарт информирует об отзыве 3994 автомобилей Lada Granta, проданных с августа 2019 года по сегодняшний день. Причиной отзыва транспортных средств стала возможная неисправность обратного клапана вакуумного усилителя тормозов.

Владельцев машин, подпадающих под отзыв, предупредят о необходимости заехать на ближайший дилерский центр для проведения ремонтных работ. Автомобилисты могут и сами сверить VIN—коды своих машин со списком, размещенным на сайте Росстандарта, и записаться на ремонт в ближайшем дилерском центре.

На транспортных средствах заменят обратный клапан усилителя тормозов. Все ремонтные работы абсолютно бесплатны для владельцев.

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Фото: «За рулем»

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Отзывы о LADA Granta (19)

LADA 2010 / срок владения до 6 месяцев

Комментарий:

Очередной высер, ни на что путнее не способны- грустно((

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