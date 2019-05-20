«Тяжелые» тормоза: России отзывают 33 тысячи Ларгусов

Причина — вакуумный усилитель тормозов может в нужное время не сработать.

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Росстандарт информирует о проведении добровольного отзыва 32 892 автомобилей Lada Largus. Под отзывную кампания подпадают автомобили, реализованные на российском рынке с ноября 2017 года по сегодняшний день, VIN-коды этих машин можно найти на сайте ведомства.

Причиной отзыва называют возможность смещения мембраны в корпусе вакуумного усилителя тормозов, из-за чего водителю может потребоваться повышенное усилие при воздействии на педаль тормоза.

На отзываемых Ларгусах проверят дату производства вакуумного усилителя и, при необходимости, его заменят. Ремонтные работы для владельцев этих машин проведут бесплатно.

АВТОВАЗ проинформирует владельцев автомобилей Lada Largus, подпадающих под отзыв, о необходимости заехать в ближайший дилерский центр для проверки и замены этого важного узла автомобиля. Владельцы могут не дожидаться особого приглашения и по VIN-коду определить, подпадает ли их автомобиль под отзывную кампанию, а после связаться с дилером и записаться на ремонт.

Фото:АВТОВАЗ

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