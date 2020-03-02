Гендиректор Aurus о проекте: Это как праздник в армии!

Адиль Ширинов рассказал, куда пойдут первые автомобили.

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Адиль Ширинов уже более полугода возглавляет Aurus и говорит об этом так:

«Ощущение — как праздник в армии. Вроде бы торжественно все, но как-то напряженно. То есть выходной будет, но сначала — построение, парадная форма, подготовка», — передает его слова РИА Новости.

Этот тон задали Минпромторг, внешний мир, рынок и арабские партнеры — фонд Tawazun.

Осенью откроется галерея «Авилон-Легенда», где все будет небычно — здесь можно будет познакомиться с брендом, историей его создания, технологиями, планами развития. До сих пор информация о новинках Aurus была весьма скудная — ну прочитаешь в новостях, покажут короткий сюжет по телевизору, изредка можно увидеть на улице — и все. При этом интерес к машине есть, его проявляют, в первую очередь, госорганы на региональном и федеральном уровне, бизнес-среда. Первые экспортные поставки планируются на Ближний Восток, хотя возможна и параллельная линия на ближнее зарубежье и так далее. Но приоритет, конечно, для арабских партнеров. Напомним, фонду Tawazun из Арабских Эмиратов принадлежит 36% компании Aurus.

Корреспондент спросил у гендиректора, планирует ли он сам приобрести Aurus. На что Адиль Ширинов ответил, что если бы у него когда-то была возможность, он бы с удовольствием это сделал. Зарплата у него, судя по всему, немаленькая, но с учетом того, что цены на автомобили премиальной линейки начинаются с 18 млн рублей за базовую комплектацию Aurus Senat, даже для него это неподъемная сумма.