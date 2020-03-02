Бесплатно перевести авто на газ теперь можно. Но только на Сахалине!

За пять лет власти рассчитывают пересадить половину владельцев на экологичное топливо.

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Заместитель председателя правительства Сахалинской области Владимир Сидоренко пообещал 100%-ную компенсацию затрат на перевод легковых автомобилей на газомоторное топливо. Об этом он сообщил на Сахалинской газовой конференции.

Губернатор сказал, что бензин постоянно растет в цене, что справедливо вызывает недовольство у жителей. Люди не должны тратить значительную часть семейного бюджета на заправку авто. Кроме того, бензиновые машины негативно влияют на экологию, города задыхаются от смога, а население страдает от онкологии. Поэтому власти региона начали системный перевод транспорта на газ. Формируется сеть газовых заправок и сервисных центров, увеличивается парк муниципальной техники, которая использует метан.

Решено также усилить поддержку автовладельцев, которые переводят свой транспорт на метан. Поддержка в регионе есть и сейчас — возвращают до 70% затрат на переоборудование автомобиля, но отныне будут компенсировать 100% (но не более 150 тысяч рублей) для всех физлиц. Юрлицам будут возмещать 70% расходов, передает сайт sakhalin.gov.ru.

Кроме того, к концу 2023 года на Сахалине планируют открыть 19 газовых заправок, среди которых будет 11 стационарных и 8 мобильных комплексов. Субсидировать власти будут и коммерсантов — так, бизнесменам, которые приобретают передвижные комплексы, будут возмещать 90% от стоимости машины. А сервисным центрам полностью возместят затраты на покупку стационарного оборудования.

Субсидии, может, и оживят рынок автомобилей на природном газе, но осенью прошлого года аналитики изучили спрос на автомобили с газовыми двигателями и выяснили, что спрос на них существенно упал.

Фото: Егор Алеев/ТАСС