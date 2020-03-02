Автопроизводители с пониманием отнеслись к тому, что Geneva International Motor Show в этом году отменено из-за коронавируса. Но ведь бизнес страдать не должен!

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Немецкие автопроизводители потихоньку стали анонсировать перенос запланированных презентаций моделей в интернет. Так, премьера концепта BMW i4 — модель кроссовера с электроприводом — должна была пройти в Женеве. Полностью электрический Gran Coupe сойдет с конвейера в Мюнхене в следующем году и собирается конкурировать с электромобилями Tesla. Босс BMW Оливер Зипсе заявил, что хочет показать автомобиль на цифровой пресс-конференции из исследовательского центра BMW в Мюнхене. Транслировать презентацию собираются в прямом эфире.

Audi планировала мировую премьеру Audi A3 Sportback на Женевском автосалоне и хотела представить два новых варианта полностью электрического e-tron: e-tron S и e-tron S Sportback. Теперь все это перенесено в Ингольштадт. 3 марта Audi будет транслировать мировую премьеру онлайн для клиентов, заинтересованных сторон и представителей прессы в Audi Media Center и в социальных сетях Audi.

Материнская компания Volkswagen также собирается транслировать презентацию новинок своей основной марки легковых автомобилей VW онлайн. Помимо прочего, будет представлено восьмое поколение спортивного Golf GTI. А Porsche собирается представить онлайн новый 911 Turbo.

Mercedes также не собирается упустить возможность выставить новинки. «Наша пресс-конференция, запланированная на вторник в Женеве, будет проходить в цифровом формате. Мы с нетерпением ждем многих виртуальных участников», — говорится в сообщении компании из Штутгарта. Основной бренд Daimler хочет показать обновленный E—Class и новые гибридные модели компакт-класса.

Кстати, следующий Международный автосалон в Женеве пройдет с 4 по 14 марта 2021 года , об этом заявил на брифинге генеральный директор Женевского автосалона Мэттью Риз.

Также стало известно, что из-за коронавируса закрыл свой завод на карантин Hyundai Motor.

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