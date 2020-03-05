На МКАДе загорелась поливальная машина

Движение транспорта по двум полосам было перекрыто.

Весна, столица наводит порядок на дорогах. Но вот незадача — на МКАД, на северо-востоке Москвы, сегодня в семь часов утра загорелась поливомоечная машина, из-за чего было перекрыто движение для транспорта по двум полосам, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы.

По предварительным данным, пострадавших в этом утреннем происшествии нет. Горевшая машина принадлежит ООО «Флай». В настоящее время пожар потушен, обстоятельства случившегося выясняются.

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Фото: Артем Геодакян/ТАСС

