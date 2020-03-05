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Сегодня, в
14:30
Второе поколение Renault Duster — начались продажи (не у нас пока)
Первыми кроссовер получили автомобилисты Бразилии, где и находится завод Renault.
Сегодня, в
14:05
Автор «За рулем» победил на всемирном конкурсе Apple
Константин Чалабов снял уазовскую «буханку» в снегах Якутии.
Сегодня, в
14:05
На МКАДе загорелась поливальная машина
Движение транспорта по двум полосам было перекрыто.
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Перcона
Сегодня, в
16:00
14 непонятных кнопок в автомобиле. Вы знаете, зачем они?
Тойота, Субару, Киа, Лексус... — каждая марка отличилась нестандартным «кнопкотворчеством».
Сегодня, в
10:00
Электробус столицы: он может проехать 59 км. Но это нормально
Москва вывела на дороги около трехсот машин. Как устроен модный общественный транспорт, как заряжается, сколько стоит и кто его обслуживает, рассказывает эксперт «За рулем».
Сегодня, в
8:00
Короткий тест на память: какой была приборка у Самары?
Однозначного ответа нет.
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Автопутешествие
Вчера, в
14:54
Цвет имеет значение: какие оттенки автомобилей ликвидны на вторичке
При покупке машины обращайте внимание не только на ее возраст, «начинку» и техническое состояние, но и на цвет кузова. Он может увеличить или сократить срок продажи авто, когда вы решите с ним расстаться.
2
марта
Новый кроссовер Kia для России — подробный разбор и видео
Kia Seltos — просторный, хорошо оснащенный, и с полным приводом.
29
февраля
Блог Петра Меньших: Subaru Forester обновился (пятый пошел)
В этом году я провел немало сравнительных тестов с Субару Форестер. Машина выглядит свежо и не проигрывает в главных дисциплинах — динамике и проходимости. Казалось бы, чего еще желать?
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