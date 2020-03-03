10 деталей, которые могут взорваться в вашей машине

Вы думаете, для паровой машины позапрошлого века самопроизвольный взрыв был более вероятен, чем для современного автомобиля? Удивитесь, но это не так.

«Взрыв — процесс освобождения большого количества энергии в ограниченном объеме за короткий промежуток времени».

Большая Советская Энциклопедия

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В отличие от конных повозок прошлого, где могли взорваться лишь перевозимые канонирами бочонки с порохом, каждый современный автомобиль буквально нафарширован взрывоопасными узлами и агрегатами. Правда, мы немного отойдем от классического определения взрыва. Ну кто из автомобилистов скажет, что, например, газовый баллон не взорвался, а был разорван внутренним давлением?

Итак, начнем с узлов, которые присутствуют в любом автомобиле.

1. Масляный фильтр

Низкокачественный масляный фильтр при пуске двигателя на морозе может быть разорван по шву давлением густого масла — и эффект окажется как от взрыва под капотом.

2. Аккумулятор

При зарядке аккумулятор выделяет водород — тот самый газ, от взрыва которого погиб гигантский дирижабль «Гинденбург». Так вот, если при манипуляциях с проводами для «прикуривания» или с зарядным устройством проскочившая искра воспламенит водород, то корпус аккумулятора разнесет. И брызги кислоты зальют все кругом в радиусе полутора метров.

3. Шина

Взорваться легковая шина может, когда она, будучи сильно перекачана, разогрелась при движении на высокой скорости и произошел разрыв корда. Или, например, вследствие удара о препятствие, когда при пробое происходит резкий хлопок и мгновенная потеря давления. Особенно опасны шины большегрузов, давление внутри которых может достигать семи и более атмосфер.

4. Лампа

Лет 10–15 назад взрыв некачественной лампы неизвестного производителя прямо внутри фары был нередким явлением. Сейчас подобное происходит все реже. Инцидент приводил к необходимости демонтажа фары, чтобы вытрясти все осколки.

5. Глушитель

Такое чаще случается с карбюраторными автомобилями. Если нет искры, то бензин при длительной прокрутке стартером насасывается в выпускную систему. Потом водитель, что-то подкрутив в той, простейшей системе зажигания, а то и просто воткнув на место центральный высоковольтный провод, добивался появления искры. И она, воспламенив испарившийся бензин, с диким грохотом разносила глушитель!

6. Подушка безопасности

Это и есть почти единственный девайс в автомобиле, который должен взрываться. Правда, при таких обстоятельствах, о которых и думать не хочется. А когда же подушка может взорваться без аварии? При неграмотном проведении работ по демонтажу рулевого колеса, при неправильном хранении снятого рулевого колеса и при движении автомобиля на крупных неровностях дорожного полотна. Например, в случае наезда на приличной скорости на бордюр стандартной высоты в 165 мм.

7. Преднатяжители ремней безопасности

В преднатяжителях установлены пиропатроны. Принцип действия такой же, как и у подушки безопасности. И сработать нечаянно могут по тем же причинам. Убытков только поменьше.

8. Газовый баллон

Ну вот мы и добрались до мечты всех любителей экономичной езды. Баллон имеет несколько степеней защиты от избытка внутреннего давления. Он заправляется лишь на 80% и имеет предохранительный клапан для стравливания давления. На расходной магистрали стоит скоростной клапан. Проблемы могут быть только при неисправности предохранительных систем. Взорваться реально баллон может только при возгорании автомобиля, но вот здесь «тротилового эквивалента» мало не покажется.

9. Огнетушитель

Является непременным атрибутом любого автомобиля. Но неизвестно кем изготовленный несертифицированный баллон может сам взорваться, напугав владельца и испачкав обивки салона или багажника.

10. Газовая зажигалка

Естественно, в машине может взорваться всё горючее и взрывоопасное, что в нее положили. Начиная от газовой зажигалки и кончая баллоном с бытовым пропаном, не исключая, само собой, различные аэрозольные баллоны и даже разрешенные боеприпасы. Здесь хочу напомнить только одно. При хранении всего этого, например, в квартире, перепады температур не столь велики, как в машине, стоящей на солнцепеке. А если окраска машины темная, то внутри температура может достигать 50–60°C. А это, как известно выше допустимой температуры для простого аэрозольного баллончика.

Желаю, чтобы в вашей машине происходили только мирные взрывы — в цилиндрах двигателя.