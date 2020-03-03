Заодно ВС разъяснил, в чем разница между угоном и кражей автомобиля.

Материалы по теме 10 важных разъяснений по штрафам: пленум Верховного суда

Гражданин Полев вскрыл сначала одну, а потом вторую машину. Свидетель заподозрил попытку угона и вызвал полицию. Пока полиция ехала, в одной машине сработала сигнализация, и преступник ее бросил, вторую не смог угнать, так как полицейские уже подъехали. Увидев их, преступник и его сообщник, стоявший неподалеку, попытались бежать, выкинув на ходу две отвертки и пневматический пистолет. Полицейские также услышали, как приятель сказал Полеву: «Лучше бы поехали на такси».

Когда на место преступления пришли владельцы, они увидели вскрытые двери машин и оборванные провода зажигания. И решили, что автомобили пытались угнать. Но что это — угон или хищение? Суды нижестоящих инстанций квалифицировали случай как попытку угона, Полев же утверждал, что он не собирался угонять машины, а просто хотел в них погреться, поскольку на улице было холодно. Все доказательства против него сфабрикованы, а свидетель его оговорил. Полев дошел до Верховного суда, но тот отказал в жалобе.

Это преступление ВС квалифицировал как попытку угона, а не кражу (хищение). Кража в данном случае доказана не была, а значит была попытка угона. Угон — это неправомерное завладение автомобилем, при котором преступник не думает, какую выгоду он сможет получить. Чаще всего он берет чужой автомобиль, чтобы покататься или куда-то доехать и, возможно, бросить. Кража — это тайное хищение имущества для личной выгоды. В этом случае злоумышленник действует скрытно и к преступлению тщательно готовится. И если угнать можно только автомобиль, то похитить можно и другое имущество.

В иных случаях преступнику выгоднее, чтобы его действия рассматривали как хищение, потому что это предусматривает разные наказания в зависимости от причиненного ущерба. Если машина старенькая, то автовору может грозить до двух лет лишения свободы. В случае с угоном по части 1 статьи 166 Уголовного кодекса грозит наказание до пяти лет.

Верховный суд исследовал дело и не нашел в нем нарушений, суды нижестоящих инстанций все сделали правильно, приговор за угон был вынесен справедливо, и решение о лишении свободы сроком на два года и десять месяцев оставлено в силе.

Фото: Depositphotos