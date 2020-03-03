Выставка исторической техники и антиквариата пройдет в Сокольниках в ближайшие выходные. Только там на стенде «За рулем» можно будет увидеть внедорожник Москвич-415С, созданный в единственном экземпляре. В каталоге Олдтаймер-Галереи значатся роскошные автомобили 1920-х годов, Мерседес Штирлица и Ситроен Фантомаса, машины кортежа Вечного огня.
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