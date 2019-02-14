Mitsubishi выпустила лимитированную версию кроссовера

Особая версия кроссовера Mitsubishi Eclipse Cross Black Edition поставляется в Россию с завода в Японии.

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Компания Mitsubishi привезла в Россию лимитированную версию компактного кроссовера, отличающуюся особым внешним оформлением. Eclipse Cross Black Edition выпускается на базе двух комплектаций Instyle и Ultimate как с передним, так и с полным приводом, оснащаясь тем же 1,5-литровым двигателем, который устанавливается на стандартные версии автомобиля.

Кроссовер серии Black Edition, согласно названию, отличается деталями отделки экстерьера черного цвета. Это решетка радиатора, нижние накладки переднего и заднего бамперов, обтекатели боковых зеркал и молдинги дверей, а также черные 18-дюймовые колесные диски.

Салон Eclipse Cross Black Edition получил черную обивку потолка и алюминиевые накладки на педали.

Дилеры предлагают автомобили ограниченной серии в четырех цветах на выбор: черный, белый перламутр, красный и серый металлик. Стоимость машин составляет 1 920 000 рублей в комплектации Instyle и 2 266 000 рублей в комплектации Ultimate.

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Фото: Mitsubishi