При поддержке шинной компании Continetntal проходит фестиваль «Дни скорости на льду Байкала».

Сертифицированная ледовая трасса длиной 10 километров проложена в проливе Малое Море, отделяющем материк от острова Ольхон. Здесь формируются наиболее толстые и прочные из байкальских льдов. Толщины в 85 сантиметров более чем достаточно для безопасного проведения гонок: установлено, что по 45-сантиметровому льду можно ездить на танке. Впрочем, от Байкала сюрпризов можно ожидать в любой момент. Так, за два дня до фестиваля случилось небольшое землетрясение, и на поверхности озера появились трещины. Гоночную трассу пришлось заливать водой и заравнивать.

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В первый день фестиваля «Дни скорости на льду Байкала», 1 марта, проводились тренировочные заезды. Потом сильный снегопад заставил сделать перерыв. Зато третий день оказался самым содержательным: после заездов на максимальную скорость на карте класса SWS на лед вышли уникальный автомобиль Shortcut Classic (для гонок построено 30 машин, которые в этом году примут участие в Чемпионате России в своем классе), Hyundai i30 N, Subaru WRX STI на газовом топливе. Subaru, по данным GPS, разогналась до скорости 237 км/ч в официальном заезде и до 261 км/ч — в тренировочном. Результаты заездов фиксируют эксперты Российской автомобильной федерации.

Весьма поучительными оказались данные торможения. Так, при торможении со скорости 60 км/ч тормозной путь составил 61 метр, со скорости 80 км/ч —134 метра. Если разогнаться на льду до 100 км/ч, тормозной путь возрастает до 199 метров. Торможение со скорости 200 км/ч увеличило тормозную дистанцию до 555 метров, но принесло неприятный сюрприз: автомобиль, а это был Jaguar F-Pace, утащило в сторону на 142 метра.

Jaguar F-Pace показал рекордные результаты на скорость в торможении.

4 марта проходят заезды на установление рекорда на максимальную среднюю скорость. В них участвуют три автомобиля Hyundai i30 N.

Все достижения «Дней скорости на льду Байкала» 2020 года анонсируют поздним вечером 4 марта. Но говорить о том, что они являются рекордами, можно будет не раньше чем через пару месяцев, после того как эксперты Российской автомобильной федерации подтвердят чистоту проведения соревнований и вынесут свое заключение. И вот тогда-то соответствующие записи по итогам нынешнего фестиваля смогут появиться в Книге рекордов России.

Организатор «Дней скорости на льду Байкала» тележурналист и автогонщик Андрей Леонтьев проводит фестиваль девятый год и уверен, что впереди еще немало рекордов.

Партнер ледовых гонок на Байкале — шинная компания Continetntal.

199 метров — тормозной путь со 100 км\ч. Проверено на льдах Байкала При поддержке шинной компании Continetntal проходит фестиваль «Дни скорости на льду Байкала». 199 метров — тормозной путь со 100 км\ч. Проверено на льдах Байкала



