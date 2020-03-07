Зачем женщины идут в таксистки: 3 монолога

Накануне 8 марта провели исследование, посвященное женщинам-водителям такси.

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Чтобы выяснить, как пассажиры называют женскую половину водителей такси, сервис заказа поездок «Везёт» провел опрос среди своих подписчиков ВКонтакте. В голосовании приняло участие 200 человек.

Оказалось, что самым распространенным определением является Женщина-водитель — так ответили 52% респондентов, на втором месте таксистка —24%, далее водительница — 12%, шоферка — 5%, на остальное пришлось — 6%.

Больше всего женщин-водителей такси в Новосибирске — 1502 человека, Уфе- 1117 человек, Челябинске — 1070 человек Волгограде — 941 человек и Новокузнецке — 883 человек. По динамике роста в парках такси числа женщин в 2019 году лидировали Кызыл — 146%, Кунгур — 129%, Березники — 115%, Ростов-на-Дону — 108% и Гатчина — 100%.

Накануне женского праздника у таксисток из разных городов спросили, почему они выбрали эту профессию и как они сами себя называют.

«В профессии я уже 7 лет и мне очень нравится свободный график. Благодаря сервису заказа мы познакомились с супругом, он тоже водитель такси. Наша работа позволяет вместе работать и вместе отдыхать. Мы всегда на подхвате друг у друга, а сейчас это особенно важно, потому что скоро в нашей семье будет пополнение.

В Казани давно не удивляются, когда видят, что их водитель женщина. Многие пассажиры с детьми очень радуются этому факту, полагая, что мы ответственнее и аккуратнее. Но я считаю, что никакой разницы между мужчинами и женщинами водителями нет, потому что в первую очередь важен профессионализм.

У нас женщин в такси чаще всего называют просто «водитель» или «таксистка». Лично мне не очень нравятся слова «водительница» или «шоферка» — режет слух».

«В такси меня привели сложные жизненные обстоятельства, но спустя восемь лет я понимаю, что это был правильный выбор. Работа мне нравится, я очень люблю ездить за рулем, люблю людей и точно не смогу сидеть на одном месте с 9 до 18. Абсолютно все пассажиры радуются, когда видят женщину за рулем, мы дарим людям улыбки! Кроме того, это очень мобильная работа: всегда можно лавировать между детьми, магазинами и прочими делами. Когда что-то случается с машиной, всегда на выручку приходят коллеги или таксопарк. Правда, клиенты порой попадаются разные, но тут нужно не бояться и уметь разговаривать с людьми.

Никогда не слышала, чтобы женщин-водителей называли «шоферка». Чаще всего нас называют «водительница» или «таксистка».

«Я подрабатываю в такси по выходным уже около двух лет, а моя основная профессия — распределитель работ на заводе. Я выбрала такси для дополнительного заработка, потому что люблю ездить за рулем и общаться с людьми. При этом у меня всегда остается время на себя и семью, например, я могу съездить на маникюр между заказами.

Когда пассажиры видят за рулем молодую и симпатичную девушку, то сразу начинают расспрашивать о работе и говорят, что я не вписываюсь в их «портрет водителя такси». За два года работы у меня была пара неприятных инцидента с пассажирами, но в итоге все разрешилось мирно. Позитивных моментов гораздо больше: в прошлом году, накануне 8 марта пассажир попросил сделать остановку около цветочного ларька, вышел из него с букетом тюльпанов и подарил их мне!

Меня только один раз назвали «таксисткой», да и то в шутку. Наиболее привычные названия —«водитель» или «женщина-водитель».

Водителям такси положено быть приветливыми и улыбчивыми — работа такая. Но бывает, что пассажиры их доводят. Так что же таксистов расстраивает особенно сильно?

Фото: из личного архива женщин