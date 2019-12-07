Как не выбесить водителя такси (инструкция)

Водителям такси положено быть приветливыми и улыбчивыми, работа такая. Но ведь и пассажиры попадаются разные, не всегда милые, да и настроение, как и у всех людей, порой бывает не очень. Так чем же таксисты бывают особенно недовольны?

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Чтобы узнать, какие привычки пассажиров особенно раздражают таксистов, аналитики сервиса заказа поездок «Везёт» по просьбе «За рулем» провели опрос среди своих водителей. И те охотно поделились своими жалобами — ну а кому же порой не хочется поворчать?



Рейтинг самых раздражающих пассажирских привычек возглавили беспечность и забывчивость клиентов, которые частенько не предупреждают о том, что перевозят животных или им необходимо детское кресло и т.д. — 91% выбрали этот вариант ответа.

Громкое хлопанье дверьми отметили 74% респондентов; когда клиенты не отряхивают ноги от снега перед посадкой в машину или кладут мокрый зонт на сиденье, сильно нервирует 69% таксистов.

Очень пьяные пассажиры — этот вариант отметили 51% опрошенных, и ключевое слово тут именно «очень», так как клиентов навеселе, в легком подпитии им, разумеется, приходится возить довольно часто. Когда пассажир пытается залезть в салон с огромным баулом или чемоданом, не нравится 48% таксистов, они предпочитают, чтобы громоздкие вещи все-таки укладывали в багажник. Родителей, которые не следят за детьми в салоне, не любят 46% водителей. Заставляющих- подолгу ждать в промежуточной точке пассажиров ругают (разумеется, про себя) 45% таксистов, пытающихся расплатиться крупными купюрами 30%, а показывающих маршрут, отличный от навигатора — 19%.

Вот что по этому поводу говорят сами труженики извоза.

Константин, водитель из Санкт-Петербурга

— Больше всего раздражает, когда приезжаешь на адрес, а там родители с маленьким ребенком, и они не указали, что нужно детское кресло. И начинаются уламывания “да мы пригнемся”, “если что, заплатим штраф” и т.д. А когда отказываешь таким пассажирам в поездке, еще и обматерить могут. Не понимаю этого, ведь речь идет о вашей безопасности!

Игорь, водитель из Новосибирска

— Уважаемые пассажиры, отряхивайте ваши ножки от снега, перед тем как сесть в салон. У меня под каждым сиденьем лежит впитывающий “автопамперс”, и все равно они не справляются с таким количеством снега.

Артем, водитель из Краснодара

— Я всегда стараюсь иметь при себе размен, но бывает так, что пассажир, который едет утром на работу, решает заодно разменять пятитысячную купюру, и обязательно будет возмущаться, когда говоришь ему, что сдачи нет. Несмотря на то, что эту проблему можно легко решить разменом в ближайшем магазине или банковским переводом, пассажир все-равно выразит свое недовольство, да еще и пожалуется в поддержку.

Станислав, водитель из Москвы

— Как-то отказал в перевозке двум вусмерть пьяным дамам. Скандал был грандиозный, мне чуть не сломали зеркало, но я считаю, что поступил правильно. Кто потом мне будет оплачивать химчистку салона, в случае чего? Да и запах такого перегара сутки выветривается.

Нью-йоркские таксисты собрались в седьмой раз, чтобы сделать собственный календарь, на этот раз — последний.



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