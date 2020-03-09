Уйди с дороги, тормоз! — водитель BMW мстит пикапу — журнал За рулем

Уйди с дороги, тормоз! — водитель BMW мстит пикапу

Агрессивные водители встречаются везде, и порой их настолько заносит, что отказывает даже чувство самосохранения.

В Лос-Анджелесе на видео попало неадекватное поведение водителя белого BMW, который пошел на таран пикапа Ford. 26-секундным видео, снятым свидетелем инцидента, в Твиттере поделилась местная полиция. Водитель в ярости несколько раз таранил пикап, причем дверь BMW с его стороны во время ссоры все время оставалась открытой. Причиной такого поведения стал предшествовавший этому дорожный конфликт: водитель пикапа ехал не спеша и не желал уступать дорогу лихачу.

Агрессивным водителем BMW оказался 27-летний Давид Зулалян, он был арестован по обвинению в нападении, сообщил в среду NBC News представитель пресс-службы полиции. Теперь поведению Давида на дороге даст оценку суд, известно, что мужчина пока освобожден под залог в 30 000 долларов.

Видео:YouTube

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