Градиент, фактура, тактильность... — дизайнеры тестируют Volvo Так мы на машины еще не смотрели. И это странно! Ведь автомобиль — это не только (и даже не столько) двигатель с подвеской, сколько дизайн. Внешность машины либо радует нас много лет, либо мы, взявшись в салоне за ручку двери новой модели, даже не хотим открывать ее — настолько неказисто выглядит эта ручка, что уже неважно, что там внутри будет. Motul покорил «Байкальскую милю» В Бурятии завершился второй фестиваль скорости «Байкальская миля-2020». В нем приняли участие более 100 команд из России, Франции, Германии, Польши и Италии. Motul в заездах по байкальскому льду в этом году представляли три мотоцикла и один автомобиль ГАЗ-21 «Волга». Цвет имеет значение: какие оттенки автомобилей ликвидны на вторичке При покупке машины обращайте внимание не только на ее возраст, «начинку» и техническое состояние, но и на цвет кузова. Он может увеличить или сократить срок продажи авто, когда вы решите с ним расстаться.