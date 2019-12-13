Водители не становятся хамами, когда покупают дорогую машину — просто хамы предпочитают статусные машины, к такому выводу пришли специалисты.

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Психологи из Хельсинкского университета исследовали причины хамского поведения водителей на дорогах, пишет «Российская газета». Они пытались выяснить, почему таким поведением часто отличаются владельцы дорогих автомобилей.

Результаты исследований, проведенных до этого, говорили о том, что стабильное финансовое положение дает основание для развития эгоистических наклонностей, что, как правило, приводит к неэтичному поведению. И в дорогой спортивной машине люди не считают нужным себя сдерживать.

Финские психологи, основываясь на выводах коллег, выдвинули еще одну гипотезу: возможно, люди со сложным характером, как правило, и приобретают статусные авто? Они опросили 1892 финских автовладельцев и связали тип личности с вождением статусного автомобиля.

Тип личности определялся пятью факторами — экстраверсией, неврозностью, открытостью новому опыту (познанию), согласием (сотрудничество) и уживчивостью. Чем выше или ниже значение показателей, тем ярче выражена склонность человека к той или иной черте.

Исследование показало, что дорогие машины особенно нравятся мужчинам не склонным к сотрудничеству. То есть независимые и не склонные к сотрудничеству люди предпочитают брендовые продукты. А раньше было доказано, что владельцы дорогих автомобилей чаще нарушают правила поведения на дорогах.

То есть за рулем дорогих машин очень много людей с негативными чертами личности, а значит водители не становятся хамами, когда покупают дорогую машину — похоже, это хамы чаще всего предпочитают статусные машины.

Специалисты оговариваются, что, конечно, есть и высокоморальные обеспеченные люди, они тоже позволяют себе дорогие автомобили. Хамское поведение на дорогах им не свойственно, но они скорее составляют исключение из правил.