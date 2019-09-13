Что делать, когда вам истошно гудят? Мнение эксперта

Не знаю, как другие, а я всегда злюсь, когда слышу звуковой сигнал, адресованный явно мне. Во-первых, невольно вздрагиваю, а это неприятно. А во-вторых, понимаю, что, скорее всего, кто-то выражает недовольство именно моим поведением. И это тоже неприятно.
Читателя «За рулем» оштрафовали за то, что его 10-летняя дочка ехала непристегнутой, но не на 1000 рублей («за ремень»), а на 3000 рублей — за отсутствие детского кресла. Ситуацию разъясняет глава ГИБДД Михаил Черников.
Если вы планируете покупку или продажу авто, научитесь распознавать фейковые объявления. Внешне они ничем не отличаются от обычных. В них вы увидите фото, характеристики, комплектацию, пробег машины и контактные данные продавца. А вот машин, которые в них предлагаются, в реале нет. Кто и зачем создает такие объявления и как их распознавать, читайте в материале avtocod.ru.
Логан второго поколения — прагматичный выбор рационального водителя. За 400 тысяч можно найти машину в возрасте трех-пяти лет, с небольшим пробегом, в хорошем состоянии и в добротной комплектации. И таких предложений на рынке достаточно.