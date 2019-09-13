Что делать, когда вам истошно гудят? Мнение эксперта

Не знаю, как другие, а я всегда злюсь, когда слышу звуковой сигнал, адресованный явно мне. Во-первых, невольно вздрагиваю, а это неприятно. А во-вторых, понимаю, что, скорее всего, кто-то выражает недовольство именно моим поведением. И это тоже неприятно.

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Конечно, известны ситуации, в которых сигналящая сторона вовсе не желает тебе ничего плохого. Вариантов много: самый распространенный — это спущенное колесо. Реже встречается нечто болтающееся — от регистрационного знака до незакрепленного груза. Наконец, подобным образом любят тормошить тех, кто трогается на зеленый с опозданием на десятую долю секунды… Но и тут, наверное, обижаться не стоит.

К сожалению, в моей практике гораздо чаще встречаются иные ситуации. В последнее время так проявляется, например, коллективное недовольство — многоголосые гудки при этом сродни отчаянному воплю типа «Да пошли вы все!». Типичный пример — длительное пребывание в пробке, ожидающей разрешающего сигнала светофора, который в сладостном предчувствии некоего высокопоставленного кортежа никак не переключат.

Каюсь — пару раз сам гудел. Просто от безысходности. И еще от злости: ведь понятно же, что это расчищают дорогу вовсе не для автомобиля «скорой помощи».

Но и эта ситуация мне представляется по-человечески нормальной. А вот чего физически не переношу, так это откровенного хамства из серии «А мне надо!». Десяток таких примеров назову хоть ночью — вот лишь некоторые.

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Хам пропылил пару километров по обочине и теперь считает своим долгом влезть обратно на асфальт у вас перед носом.

Хам возмущен тем, что на перекрестке вы зачем-то притормозили на желтый.

Хам вынужден притормозить вслед за вами перед трамвайной остановкой.

Хам недоволен тем, что на шоссе вы сбавили скорость перед населенным пунктом.

Хам злится из-за того, что при повороте на главную со второстепенной вы не делаете этого мгновенно.

Хам злится от того, что в ожидании разрешающей стрелки вы мешаете ему лихо проскочить прямо.

Хам недоволен тем, что машина в соседнем ряду включила поворотник и робко пытается перестроиться на его полосу.

Думаю, что воспитанные водители назовут и другие причины подобного звукового волеизъявления. Но вот как при этом себя вести нормальному человеку? Мнения расходятся.

Многочисленные видеоролики с дорожными разборками сегодня крутят по ящику с частотой программы новостей. Суть едина — вопли, завуалированный пиканьем мат, мордобой. И еще озлобленные удары по ни в чем не виноватым автомобилям. Как раз недавно видел, как один такой трус разбил дальнобойщику фару, а потом трусливо драпал по левой обочине.

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Таких «поединков» все-таки лучше избегать. Старый принцип ДДД (Дай Дорогу Дураку) — это не проявление трусости. Зачем рисковать здоровьем и машиной в диалоге с тупым существом, которое все равно ничего не поймет? А если существо еще и поддатое или обкуренное — тем более. Лучший поединок — тот, которого удалось избежать: в этом действительно есть смысл. А для этого, опять-таки на мой взгляд, никогда не нужно добровольно влезать в ситуации, которые ежесекундно могут стать конфликтными. Я, например, никогда не занимаю крайний левый ряд, разве что для обгона. Это практика, выработанная десятилетиями. И еще — вспомните ПДД, п. 19.10. Цитирую:

Звуковые сигналы могут применяться только:

для предупреждения других водителей о намерении произвести обгон вне населенных пунктов;

в случаях, когда это необходимо для предотвращения дорожно-транспортного происшествия.

Чтобы хамов стало меньше, никогда не нужно самому опускаться до их уровня. И не только на дороге.