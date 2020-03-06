УАЗ оцифрует свои чертежи

Автозаводу поможет Ульяновский государственный технический университет.

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Вуз и завод будут взаимодействовать в сфере технологии цифрового двойника изделия, сообщила ТАСС исполняющий обязанности ректора вуза Надежда Ярушкина. Студенты помогут заводу в создании новых конструкций деталей и узлов, в проведении различных инженерных расчетов.

На УАЗе есть необходимость проводить большие объемы оцифровки изделий, технологических процессов, а выпускники вуза готовы для этой работы.

То есть если для какого-то автомобильного узла существуют только бумажные чертежи, то специалисты перенесут их в цифру и создадут 3D—модель детали или так называемый цифровой двойник изделия. Это обеспечит быстрый доступ к детали и возможность рассмотреть на компьютере ее взаимодействие с другими узлами и механизмами.

Ульяновский автомобильный завод специализируется на выпуске полноприводных легковых и коммерческих автомобилей, а также микроавтобусов под торговой маркой УАЗ.

Справка

Оцифровка- описание объекта или изображения в виде набора дискретных цифровых замеров, т. е. перевод его в цифровой вид, пригодный для записи на электронные носители. Полученный в результате оцифровки массив данных («цифровое представление» оригинального объекта) может использоваться компьютером для дальнейшей обработки и передачи по цифровым каналам.

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