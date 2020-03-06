Немецкая компания выпустила отчет за 2019 год, где в том числе представила свое видение 2020 года.

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Мировое производство легковых автомобилей снижается третий год подряд, 2020 год не исключение, отметил в своем докладе председатель правления Continental доктор Эльмар Дегенхарт.

В течение 2020 года восстановления экономики не ожидается, мировое производство легковых и легких коммерческих автомобилей может снизиться на 2–5% в годовом исчислении. В первом квартале текущего финансового года спад мирового автопроизводства составит порядка 10%. В Китае, вероятно, он достигнет и всех 30% в этот период. Прогноз рынка не включает возможные дальнейшие сбои в производстве и цепочке поставок, а также падение спроса в результате продолжающегося распространения коронавируса. В настоящее время эти факторы сложно оценить, отметил Дегенхарт.

В дополнение к сокращению производства, автомобильная промышленность во всем мире будет испытывать воздействие турбулентности, вызванной эпидемией коронавируса, неразрешенными торговыми конфликтами, резким ужесточением норм выбросов в Европе и быстрой оцифровкой бизнес-процессов и продуктов.

Абсолютное сокращение производства легковых и легких коммерческих автомобилей уже достигло уровня, наблюдаемого в кризисные 2008–2009 годы.

Однако серьезные проблемы дают и хорошие возможности для развития. Все отрасли автопрома в настоящее время претерпевают глубокие преобразования. Чтобы стать успешными, необходимо сосредоточиться на прибыльных отраслях, а это автоматизированное и подключенное вождение; внедрение новых архитектур автомобилей и подключение автомобилей с помощью новых высокопроизводительных компьютеров. Ожидается, что к концу 2022 года число специалистов в области программного обеспечения и ИТ в автоотрасли увеличится на 10%.

Мобильность будущего — это, главным образом, электроника, программное обеспечение и сенсорные системы. По прогнозу компании, модели автомобилей 2030 года будут оснащаться компьютерами на 50% мощнее тех, что существуют сейчас. Увеличение вычислительной мощности очень важно, так как позволяет постоянно обновлять программное обеспечение в автомобиле и адаптировать сложные функции к растущим пожеланиям более требовательных клиентов.

Высокопроизводительные компьютеры также изменят систему управления в салоне автомобиля. Дисплеи и камеры, а также интеллектуальные и адаптируемые поверхности будут легко сочетаться с активной тактильной обратной связью. Транспортные средства будут иметь в салоне большие изогнутые стеклянные поверхности, состоящие из различных дисплеев, в том числе сенсорных.