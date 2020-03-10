ЗАЗ запустил тестовое производство автомобилей Lada — журнал За рулем

ЗАЗ запустил тестовое производство автомобилей Lada

Запорожский автомобильный завод (ЗАЗ) начал выпуск на Украине пробных партий российских автомобилей Lada.

Пресс-секретарь корпорации «УкрАВТО» Дмитрий Скляренко заявил изданию 061.ua:

«На данный момент на Запорожском автомобилестроительном заводе продолжается процесс аудита автомобильного производства. Его проводят потенциальные партнеры, одними из которых являются Groupe Renault. Аудит предусматривает выпуск тестовых партий автомобилей».

Любопытно, что тестовые автомобили поступают к дилерам. Но, как и ранее, каких-либо окончательных договоренностей, которые позволили бы сказать о запуске серийного производства, пока нет, отметил Скляренко. Вдаваться в подробности он не стал, но ряд украинских СМИ пишут, что на заводе уже выпускают три модели АВТОВАЗа: Lada Largus, Lada Vesta и Lada XRAY. Дилеры российской марки на Украине анонимно подтвердили, что в салоны уже поступили пробные Lada Largus, собранные в Запорожье. На самом ЗАЗе эту информацию не подтверждают, но и не опровергают. Украинское издание akzent.zp.ua пишет, что, похоже, «на ЗАЗе по-тихому начали собирать российские авто».

Запорожский автозавод — крупнейшее автомобилестроительное предприятие Украины, входящее в корпорацию «УкрАВТО» Тариэла Васадзе. Последние пять лет предприятие почти не работает.

Фото: ИТАР-ТАСС/Анатолий Струнин

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