ФСО через год откроет музей автомобилей первых лиц

Аналогов музею-выставке Гаража особого назначения ФСО России нет нигде в мире, заявил директор музейно-выставочного центра автомотоклуба ФСО России Сергей Паронджанов.

Материалы по теме Нового премьера Мишустина пересадили на Aurus

В 2021 году на ВДНХ в Москве появится постоянно действующий музейный центр. В его экспозицию войдут машины первых лиц страны разных времен: от императорского гаража Николая II и до наших дней, рассказал в интервью РИА Новости Сергей Паронджанов.

Музей будет уникальным, такого нет нигде в мире — есть музеи марок, старых автомобилей, а это будет музей первых лиц, выставленные там машины можно было встретить только в кортеже на улице. Но не всем везло, поэтому такая площадка — реальная возможность узнать технологические новшества, ведь каждая из этих машин — революция своей эпохи.

Паронджанов привел в пример Aurus, который считает созданным с нуля автомобилем. Этим машинам в музее будет посвящена отдельная экспозиция. Современные машины для первых лиц государства уникальны тем, что созданы на единой модульной платформе, на одной базе. Создана эта база — и двигатель, и коробка — под тяжелый броневик.

А легкие небронированные машины — и лимузины, и микроавтобус —сделаны на той же платформе.

«Обычно наоборот: делают машину, а потом ее бронируют. Эту сначала сделали бронированной, а потом все под нее — и двигатель, и коробку — уже с учетом массогабаритных характеристик».

В этом проекте собраны все лучшие идеи. В условиях санкций нельзя было использовать иностранные комплектующие, хотя упорно ходят слухи, что это взято там или там, но все забывают о санкциях. Aurus — отечественный автомобиль, заявил в интервью Сергей Паронджанов.

Ранее гендиректор Aurus Адиль Ширинов рассказал о своих ощущениях о проекте — это как праздник в армии. Торжественно, но очень напряженно.

Фото: Антон Новодережкин/ТАСС