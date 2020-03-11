«Волгабас» возобновит производство 16 марта

Сборка автобусов во Владимире приостановлена из-за эпидемии коронавируса в Китае.

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4 марта компания «Волгабас» остановила сборочный конвейер во Владимире в связи с прекращением поставок комплектующих из Китая, 350 рабочих были отправлены в оплачиваемый отпуск, отмечал ТАСС. На сборке возник дефицит ключевых компонентов — мостов и двигателей. Китайские компоненты заменить нечем, однако пресс-служба завода выразила надежду на скорое возобновление сборки.

Как сообщили корреспонденту «За рулем» в компании «Волгабас», приостановлен лишь сборочный конвейер во Владимире, а кузовное, металлообрабатывающее и покрасочное производства продолжают работу. Более того, у «Волгабас» есть ещё один завод в Волжском, который пока продолжает выпуск автобусов идентичного модельного ряда.

Кирилл Урванцев, представитель «Волгабас»:

— Возобновить сборку планируем 16 марта — наши поставщики из Китая уже частично запустили производство, так что до конца текущей недели мы рассчитываем получить комплектующие и вернуться к сборке в полном объеме.

Форс-мажорные обстоятельства не заставят «Волгабас» искать новых поставщиков, отмечают в компании. Ведь альтернативой китайским производителям, устраивающим российскую компанию по вопросам сервисного обслуживания и стоимости, являются лишь европейские машиностроительные компании. Их компоненты значительно дороже, особенно на фоне падения рубля, а кроме того, в значительной степени состоят из китайских деталей, что также вызовет проблемы со своевременной поставкой. Не говоря уже о том, что смена ключевых узлов и агрегатов потребует длительной конструкторской проработки и получения нового ОТТС.