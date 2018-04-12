Новая спецверсия Hyundai Creta: теперь с группой Би-2 — журнал За рулем

Новая спецверсия Hyundai Creta: теперь с группой Би-2

История со специальным исполнением автомобиля в рок-стиле получила неожиданное для российского рынка продолжение.

Hyundai Creta
Hyundai Creta

Hyundai > Creta

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Обновленная Hyundai Creta — скоро в продаже

Российское представительство Hyundai заявило о выпуске 1000 кроссоверов в эксклюзивном исполнении Hyundai Creta Би*2, сопровождающемся слоганом «Еще больше рока». Дело в том, что коллаборация с артистами рок-группы стала для корейского бренда продолжением идей, осенью 2019 года воплощенных в серии Hyundai Rock Edition, включавшей в себя спецверсии кроссоверов Creta, Tucson и Santa Fe.

Тогда эксклюзивное исполнение подразумевало окраску решетки радиатора, рейлингов и накладок на бамперы в «черный глянец», 17-дюймовые диски нового дизайна и отделку сидений искусственной кожей коричневого цвета. А новую Hyundai Creta Би*2 можно будет узнать по рестайлинговой решетке, двухцветной окраске кузова, спойлеру на пятой двери, заднему диффузору и колесным дискам черного цвета. В корпусах зеркал у новинки — приветственные огни c логотипом Creta, а мультимедийный комплекс оснащен системой Яндекс.Авто, включающей Яндекс.Навигатор и голосового помощника «Алису».

Под капотом Hyundai Creta Би*2 — двухлитровый бензиновый двигатель, развивающий 149 л.с. и работающий в паре с 6-диапазонным автоматом, а привод может быть передним или полным. Цены на новую лимитированную версию начинаются от 1 460 000 ₽ за переднеприводный автомобиль.

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Отзывы о Hyundai Creta (9)

Hyundai 2017 / срок владения до 6 месяцев

Достоинства:

Хороший авто за свои деньги

Недостатки:

За свои деньги хороший авто

Комментарий:

Вот почему во всех статьях про crety ZR пишет, что двигатели 1.6 и 2.0 отлично переваривают 92 и ZR только на нем и ездят, а в справочнике пишутьс про расход 95 на 100 км "Из них на бензин (АИ-95, средний расход 11,75 л/100 км)" непонятно

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