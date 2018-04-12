Новая спецверсия Hyundai Creta: теперь с группой Би-2

В бородатом анекдоте про блондинку она заправила бензиновую машину дизтопливом, потому что решила: надпись ДТ — это Девяносто Третий бензин. Но это далеко не единственная забавность о дизельном топливе.
Компания Motul подготовила для российских мотолюбителей самую демократичную гонку в американском стиле In Dust We Trust. Она пройдет в рамках международной выставки техники для активного отдыха «Мотовесна-2020» в ЦВК «Экспоцентр» на Красной Пресне. Кроме гонки, компания Motul подготовила обновление этикеток продуктовой линейки Powersport и многое другое!
Задача была простая: понять, как поедет груженая Lada Vesta SW Cross, как сработают 113-сильный мотор в паре с вариатором при разгоне, не превратится ли Веста в тыкву. Мы поездили на машине с кирпичами, а потом без них. Рассказываем, что из этого вышло.
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