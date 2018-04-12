Самые удивительные вещи, которые забывали в такси

Список таких предметов составил агрегатор Uber в Великобритании. Кстати, британцы считаются отнюдь не самыми забывчивыми людьми в мире, тут пальма первенства у итальянцев.

Агрегатор Uber UK составил перечень предметов, которые были потеряны пассажирами в 40 городах Великобритании. Самыми забывчивыми считаются жители Лондона, за ними — жители Ньюкасла, Глазго, Эдинбурга и Брайтона. К счастью, круглосуточная поддержка клиентов помогает вернуть хозяевам многие из оставленных предметов.

Так что же чаще всего забывают британцы? Обычно это мобильные телефоны, кошельки, сумки, ключи, наушники, предметы одежды, очки, электронные сигареты, косметика и украшения. Завершают топ-10 различные документы.

Отчет компании также показал, что самое «забывчивое» время — между 11 и 12 часами утра, на втором месте — с 22 до 23 часов. Излюбленным днем забывчивых людей является суббота, на втором месте — пятница.

Кроме списка обычных, есть также топ странных и удивительных предметов, которые забывают в такси британцы. Среди них: шесть банок тушенки, ведро зеленых сицилийских оливок, коробка куриных окорочков, килограммовая упаковка крема для ног, пульт дистанционного управления, молокоотсос, веганский сэндвич, 50 фунтов стейков (23 кг), скрипка, 32 флакона духов, обручальное кольцо, парик и миниатюрная железная дорога.

При этом Великобритания даже не входит в десятку стран Европы с самыми забывчивыми пассажирами, отмечается в отчете Uber. Тут первенство принадлежит Италии, за ней — Норвегия, Испания, Швеция, Швейцария, Финляндия, Чехия, Греция, Бельгия и Австрия.

По самым странным предметам, оставленным в салоне пассажирами, лидируют США. Там водители в конце смены обнаруживали слепок лапы кошки (вероятно, забытый ветеринаром), браслет с надписью «девственные камни», машинку для пускания мыльных пузырей, кошачьи карты Таро, тапочки для морских свинок, алмазные запонки, мешок с луком и… стакан кефира.

А здесь перечислено то, что забывают в такси российские пассажиры.



Фото: Uber