Премиальный китайский кроссовер: в продаже уже летом

Крупный полноприводный автомобиль Exeed TXL должен появиться у дилеров Chery не позднее лета.

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Exeed — премиальный бренд, который марка Chery выводит на рынок России. На сайте Роспатента опубликовано Одобрение типа транспортного средства на полноразмерный кроссовер Exeed TXL, являющийся одноклассником Chery Tiggo 8. Габариты несущего кузова: длина 4775 мм, ширина 1885 мм, высота 1706 мм. Колёсная база составляет 2800 мм. Третий ряд сидений тут не предусмотрен, зато есть и переднеприводные, и полноприводные версии.

Российские Exeed TXL получат климатическую систему, обогрев передних сидений, электропривод и обогрев зеркал, две подушки безопасности, системы ESC, brake assist, а также слежения за давлением в шинах. В качестве опций доступны стеклянная крыша, обогрев лобового стекла, боковые подушки и шторки безопасности, камера заднего вида и электрический привод задней двери.

В качестве силового агрегата кроссовер использует союз 1,6-литровой бензиновой «турбочетверки», развивающей 185 л.с. и 275 Н·м, и 7-ступенчатый робот с двойным сцеплением, работающим в масляной ванне.