Старый-новый конкурент УАЗа Патриот: снова в продаже в России

Рамный внедорожник Haval H5 возвращается уже в апреле.

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Рамный внедорожник Haval H5 получил Одобрение типа транспортного средства, необходимое для производства и продажи автомобиля в России. Документ опубликован на сайте Роспатента. Отметим, что китайская марка Great Wall, премиум-брендом которой является Haval, делала несколько попыток продавать в России перелицованнный Isuzu Axiom: в 2013-м автомобиль появился на нашем рынке как Creat Wall Hover H5 и поначалу отлично продавался, но потом стал жертвой скачков валютных курсов и ушёл с рынка вместе с маркой Great Wall. В 2017-м внедорожник вернулся под именем DW Hower H3, но продержался совсем недолго.

На этот раз место сборки модели — новый завод компании под Тулой, где уже выпускают кроссоверы F7 и F7х, а также внедорожник Н9. В списке оборудования Haval H5 значатся две подушки безопасности, кожаный салон, кондиционер, круиз-контроль, электронная регулировка водительского сиденья, автоматическое затемнение зеркала, парктроник с камерой заднего вида, датчики дождя и света, автоматическая коррекция фар и опциональная система предупреждения о невыключенном свете, противотуманки, рейлинги, люк в крыше и легкосплавные диски колёс.

Двигатель — производящаяся по лицензии Mitsubishi 2-литровая бензиновая «турбочетверка» в двух вариантах форсировки: знакомом россиянам 149-сильном и в более производительном, развивающем 177 л.с. Двигатель сочетается с 6-ступенчатой МКП, автомат в списке пока не значится. Привод — полный, хотя прежде у этой модели были и более доступные заднеприводные версии.

Ожидается, что продажи Haval H5 стартуют 20 апреля, а цены будут находиться в том же диапазоне, что и у российского UAZ Patriot, который сейчас предлагается по цене от 819 900 рублей за утилитарную версию Классик Fleet до 1 268 000 рублей за топ-версию Статус с автоматической коробкой передач.